V sredo, 22. junija, so se srečali maturantke in maturanti a razreda letnika 1967, da bi se spomnili gimnazijskih let in mature pred 55 leti na Slovenski gimnaziji. Srečanje so povezali z vodenim sprehodom po srednjeveški Škofji Loki in kosilom v restavraciji Kašča. Tako dobro so se zabavali, da so sklenili, da ne kaže čakati na 60-letnico. Naslednje srečanje naj bi bilo že kar čez eno leto, in to z vsemi, ki so se tokrat opravičili.