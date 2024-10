Minulo nedeljo je bilo na Davidovem travniku v Šmihelu spet slišali petje mešanega pevskega zbora Gorotan, gostje pa so tudi uživali ob glasbi tria Korenika. Med glasbo in petje se je pomešal vrisk in smeh številnih otrok, pa tudi starejših ljudi, ki so se odzvali vabilu domačega Kulturnega prosvetnega društva Šmihel, ki to druženje prireja že 40 let. Stalnica skozi leta so prikazi, kako se je včasih delalo: stara kmečka opravila, naloge delavcev ali priprava hrane.

Karl Gril o začetkih vaškega praznika

Na prazniku smo srečali nekdanjega predsednika Karla Grila: »Leta 1980 sem postal predsednik KPD Šmihel in takrat je bilo po naših vaseh veliko gasilskih prireditev, ki so bile povezane z alkoholom in drago zabavo. Kot protiutež smo organizirali to srečanje brez šotora in velikih investicij, kjer se lahko vsi zabavajo. V praznik smo vključili pogled v preteklost s prikazom del, ki so jih opravljali naši predniki, ta programska točka se je ohranila do danes. Ob opazovanju pa so se ljudje tudi učili jezika, se družili, peli in pripovedovali spomine mlajšim generacijam.«

S klobaso na stojnico

Iz mleka so delali maslo

Tudi letos so gostje z zanimanjem opazovali, kako se iz mleka ustvari maslo, Micka Perč je predstavila ročno spretnost klekljanja, sodelovati je bilo možno pri eni od številnih iger, ki so jih pripravili društveniki in društvenice. Kdor je olupil jabolko tako, da je lupina ostala v enem kosu, ali z žogo zadel dežnik, ki je bil obrnjen na glavo, je lahko osvojil lectovo srce, sezonsko karto za prireditve KPD Šmihel, vstopnico za lutkovni festival Cikl cakl ali darilno košaro šmihelske trgovine Gšeft. Predvsem mlajši tekmovalci so lectovo srce pojedli kar na licu mesta. Pojesti pa je bilo mogoče tudi kakšno klobaso mesarije Čebul.

Naslednje prireditve KPD Šmihel

Predsednik društva Silvo Jernej je z mikrofonom v roki vodil skozi sončen popoldan, povabil pa je že na naslednje prireditve društva: premiera kriminalke »Mesto zločina« bo 5. oktobra, ob 19.30 v farni dvorani, ponovitev pa 6. oktobra ob isti uri. Odigrala jo bo društvena gledališka skupina NeNavadni. Od 15. do 20. oktobra pa Šmihelčani zopet vabijo na 24. mednarodni lutkovni festival Cikl cakl.