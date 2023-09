Slovensko kulturno društvo Globasnica je vabilo na tradicionalno žegnanje pod farovško lipo: Globaško žegnanje s tombolo za žrtve poplav

Ob čudovitem poznopoletnem vremenu je minulo nedeljo, 10. septembra, več kot 200 ljudi uživalo pod mogočno globaško farovško lipo. Tam domače slovensko kulturno društvo vsako leto pripravi globaško žegnanje s kulturnim programom, ki se je tudi letos začel po maši in pranganju. Društvenice in društveniki, približno 50 jih je bilo v akciji, so postregli z odličnimi jedmi in pijačami po zmernih cenah. Posebna ponudba na letošnjem žegnanju so bila rebrca, ki jih je movšan Marko Gregorič pripravil v lastnem »smokerju«, s pripravami pa je začel že ob petih zjutraj. Goste je pozdravil podpredsednik društva Branko Hudl in se zahvalil župniku Petru Stickru ter vsem podpornikom, ki so darovali nagrade za tombolo. Kar 300 srečk po pet evrov so prodali na žegnanju in tako zbrali 1500 €, zbrana vsota bo namenjena žrtvam poplav v Avstriji in Sloveniji. Nagrade za tombolo so darovali umetnika Bernhard Brandl in Tatjana Božič, Kukmanova kmetija iz Male vasi, Zadruga Globasnica ter restavracija Juenna. Pod lipo je zapel mešani pevski zbor Peca, ki ga vodi Petra Straunik, za pristno domače vzdušje pa je poskrbel ansambel »TNM«. Gostje so se počutili dobro in ob kavi in domačem pecivu preživeli prijeten popoldan v Globasnici.