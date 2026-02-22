Slovenski inštitut na Dunaju z novim odborom

Za blagajnika je bil izvoljen Luka Ručigaj, navzven bosta SI Dunaj zastopala Ursula Filipič in Herbert Seher, ki je na občnem zboru izrazil pri­pravljenost, da nadaljuje odborniško delo, kar so člani z veseljem sprejeli, saj je že več kot desetletje obraz in duša osrednjega društva Slovencev na Dunaju. Bivši odbor se mu je z umetnino Tanje Prušnik zahvalil za nadvse uspešno delo predsed­nika. Zahvalo je prejel tudi dolgoletni blagajnik Christian Ogris. Stari in novi odbor se je iskreno zahvalil tudi dolgoletnemu poslovodji Vincencu Rajšpu ter dolgoletni vodji sosveta Tamari Griesser Pečar, ki se žal nista mogla udeležiti občnega zbora.