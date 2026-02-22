Slovenski inštitut na Dunaju z novim odborom

Na občnem zboru 10. februarja 2026 so člani zaključili daljši proces pomladitve, ki se je začel z odstopom dolgoletnega predsednika Herberta Seherja. Po novem statutu delo društva zdaj sloni na plečih koordinacijskega odbora s pet do deset člani. V odbor so bili izvoljeni Doroteja Apovnik, Ursula Filipič, Terezija Krušic-Sahiner, Marko Mečina, Mitja Miksche, Luka Ručigaj, Herbert Seher in Štefan Vospernik. Štirim dosedanjim odbornikom so se tako pridružili štirje novi: dve ženski in dva moška.
Za blagajnika je bil izvoljen Luka Ručigaj, navzven bosta SI Dunaj zastopala Ursula Filipič in Herbert Seher, ki je na občnem zboru izrazil pripravljenost, da nadaljuje odborniško delo, kar so člani z veseljem sprejeli, saj je že več kot desetletje obraz in duša osrednjega društva Slovencev na Dunaju. Bivši odbor se mu je z umetnino Tanje Prušnik zahvalil za nadvse uspešno delo predsednika. Zahvalo je prejel tudi dolgoletni blagajnik Christian Ogris. Stari in novi odbor se je iskreno zahvalil tudi dolgoletnemu poslovodji Vincencu Rajšpu ter dolgoletni vodji sosveta Tamari Griesser Pečar, ki se žal nista mogla udeležiti občnega zbora.
Iz rubrike Slovenci preberite tudi