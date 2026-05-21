»Skupaj še žabarimo, da ne pozabimo«

»Med vojno je bilo prepovedano. Mi smo kljub temu po svabenj žabarili. Po svabenje smo bolje znale kakor po nemšče,« se spominja Lydia Sattler. Odraščala je v Dvorčah pri Šentjuriju na Zilji (nem. Wertschach). Malo nad Čajno je družina živela v stari hiši. »Vlažno, mrzlo, brez elektrike, brez luči, brez vsega,« pripoveduje. Oče je bil po poklicu krojač in je delal v gozdu ter na žagi. Mati je bila gospodinja. Družina ni imela veliko, a kot pravi, nikoli niso bili lačni. Imeli so dve kravi, prašiča in majhno kmetijo, na kateri je bilo treba delati vsak dan. »Vse smo nosili na glavi – drva, seno, vse,« pripoveduje. Po šoli ni bilo časa za igro. Otroci so morali v gozd po les, pomagati zlagati seno v skednju. Doraščala je v času druge svetovne vojne. Na ta čas se spominja predvsem skozi občutek strahu in negotovosti. »Bombe so padale tudi pri nas na polje,« se spominja Lydia.