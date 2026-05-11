SKS: Grozi izumrtje jezikov narodnih skupnosti

11.5.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Bernard Sadovnik, predsednik Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev (SKS) ob 50-letnici Zakona o narodnih skupnostih nujno poziva k takojšnjim ukrepom za ohranitev jezikov narodnih skupnosti in s tem jezikovne raznolikosti v Avstriji.
Kot prvi korak je treba vzpostaviti pravni okvir za šolo narodnih skupnosti na Dunaju, pravi Sadovnik. Na podlagi obstoječe Komenskyjeve šole je treba oblikovati ureditev, ki bo omogočala subvencioniranje zasebnih šol avtohtonih narodnih skupnosti. Kot drug takojšen korak Sadovnik – tudi zaradi grozeče nezakonitosti od maja dalje – zahteva hitro razširitev in trajno zagotovitev dvojezičnega sodstva na Koroškem.« Potrebujemo jasno politično zavezo in odločno ukrepanje zvezne vlade,« pravi Sadovnik. 

