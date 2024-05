Bliža se srečanje, ki bo združilo vse, ki so kdajkoli preživeli čas pri skavtih. V imenu organizatorjev je Janko Krištof napisal: »Da bi lepe spomine oživili, vas vabimo na spominsko srečanje vseh, ki smo šli skozi skavtsko organizacijo na Koroškem, bodisi v Mohorjevi, Haimlingerju, Marijanišču, Modestovem domu, v Pliberku in Šmihelu. Skupno želimo obuditi skavtskega duha in se povezati v tem, kar nas je zaznamovalo. Ob obujanju spominov bomo peli skavtske in narodne pesmi ob dviganju zastave in tabornem ognju, obhajali bomo skupno sveto mašo na prostem in se tudi telesno okrepčali. Vabimo vas, da se nam tega dne pridružite. S tem srečanjem bomo obeležili 40-letnico jamboreeja na Koroškem in 65-letnico ustanovitve naše skavtske organizacije. Vse skavte in skavtinje vabimo na skavtsko srečanje, ki bo v nedeljo, 7. julija 2024, ob 15.00 v farnem domu v Bilčovsu.« Krištof prosi, da se skavti in skavtinje javijo na srečanje preko e-naslova: [email protected]