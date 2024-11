Seminar Zveze slovenskih žena (ZSŽ) med 8. in 10. novembrom v Portorožu: Seminar Zveze slovenskih žena v Portorožu

Milo novembrsko vreme je pozdravilo pretekli vikend na slovenski obali več kot 60 udeleženk in udeležencev letošnjega seminarja Zveze slovenskih žena, ki je po dolgi tradiciji tudi letos potekal v Portorožu. Na tridnevnem srečanju je na temo »Slovenski jezik in identiteta med mlajšo generacijo: nizka funkcionalnost in visoka simbolična vrednost« predaval kulturni antropolog in urednik Milan Obid, ki je očrtal nadvse zanimivo sliko občutkov mladih v naši narodni skupnosti. Izobraževalna referentka Tinjskega doma, novinarka in prava korifeja na področju lutkarstva Veronika Kušej je na kreativen način predstavila različne tehnike posredovanja slovenskega jezika najmlajšim – tako so ženske vseh generacij izvedele marsikaj o japonskem papirnatem gledališču »kamišibaj«, o »zgodbi iz žaklja« in o »pravljici v škatli« ter v sklopu ustvarjalne delavnice izdelovale tudi papirnate lutke.