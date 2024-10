Zaključek in višek tedna koroških Slovenk in Slovencev smo doživeli 27. septembra 2024. V avli Slovenske gimnazije je zvezdoslovka Sanje Fenkart očarala mladino četrtih do osmih razredov.

Po uvodnem orisu svoje izobraževalne poti nam je predstavila študij astronomije in nam razložila marsikatero zanimivost moderne astrofizike. Nato nam je predstavila največji center za raziskovanje osnovnih delcev na svetu – CERN v Ženevi/Genf. Tam je že skoraj dve leti zaposlena, najprej kot sodelavka revije CERN Courier, trenutno opravlja promocijsko delo za to svetovno podjetje. Številni jeziki, ki jih obvlada, njeno strokovno znanje in naravni dar za razumljivo posredovanje kompliciranih vsebin odlikujejo njeno predavanje. Bili smo navdušeni. Sledila so številna duhovita vprašanja – neverjetno, da se mladim ni mudilo domov, čeprav je bil pouk že končan in konec tedna blizu.

Sanje Fenkart se je kot absolventka Slovenske gimnazije odločila za študij astronomije na Dunaju. Za zvezde se je navdušila že kot deklica v ljudski šoli – od tedaj naprej je bilo jasno, da bo postala astronomka. Smel sem jo spremljati kot mentor predznanstvene naloge Ali obstaja možnost življenja v habitalni coni planetnega sistema 55 Cancri A? S to nalogo je dokazala, da si je že kot dijakinja nabrala mnogo znanja za svojo stroko.

Vedno me veseli, če mlad človek po gimnazijskih letih ubere naravoslovno pot – na primer študij astronomije. Sanje je maturirala leta 2015 in je bila vsa leta odlična dijakinja, ki sem jo tekom let poučeval kar pri treh predmetih. Še posebno mi je ostalo v spominu, kako rada je Sanje pomagala sošolkam in sošolcem. To ni samoumevno, to je zgledno in vse pohvale vredno. Zelo se veselimo uspehov naše mladine, naših absolventk in absolventov, ki na najrazličnejših področjih oblikujejo bodočnost. Slovenska gimnazija je gotovo doprinesla k marsikateri karieri in mislim, da smo lahko ponosni na to.