Sadovnik nagrajen za civilni pogum

Letošnji sonagrajenec Bernard Sadovnik je prvi koroški Slovenec, ki je prejel to nagrado. V publiki je bila narodna skupnost močno zastopana: kar štiri generacije družine Sadovnik, številni člani in članice raznih slovenskih društev ter rojaki iz Globasnice so pripotovali na Dunaj. V svoji lavdaciji je doktorica Cornelia Kogoj, generalna direktorica Iniciative manjšin in rojena Globašanka, pripovedovala: »V Globasnici je dolgo časa obstajala nevidna meja. Kazala se je v nemški in slovenski trgovini, v nemški in slovenski gostilni ter v nemškem in slovenskem pevskem zboru. Obisk trgovine, gostilne ali koncerta je bil zato vedno tudi politična izjava.« Kogoj je poudarila, da je Sadovnikovo dolgoletno prizadevanje za dvojezičnost in dialog pomembno prispevalo k rušenju te meje. Leta 2015 je kot drugi župan iz vrst Enotne liste na svojih prvih volitvah dosegel okoli 54 odstotkov glasov, leta 2021 pa je svoj delež povečal na 65 odstotkov.