Strpna vas Na njegovi dvojni zgoščenki s 34 pesmimi sicer piše »Bertl Lipusch 60 let muzikant« (izšla lani novembra), v resnici pa se je začel že ukvarjati z glasbo, ko je bil še otrok. Na klopci pred njegovo rojstno hišo v Kotu pod Matjaževo Peco, na kateri ga je posnel njegov zet Danilo Katz in ki krasi njegovo zadnjo zgoščenko, ga je »oče petja v Libučah« Franc Lienhard, s katerim ga povezuje tudi bližnje sorodstvo, začel že na začetku 50. let prejšnjega stoletja uvajati v čarobni svet kitare. Od takrat se Bertl Lipusch od nje ni več poslovil. Začel je igrati pri nekdanjem gostišču Najberž ob vznožju Pece, več kot 30 let je igral pri »Gojerjih« (Fantje iz Podjune), z Oktetom Suha je potoval po Avstraliji, Švedski, Argentini, Braziliji, Kanadi, Ameriki in Belgiji, vso glasbeno pot pa ga je spremljal basist in prijatelj Lojz Lipovnik. Ob tem je za večino več kot 150 pesmi napisal sam besedila, nekaj jih je napisala tudi Anka Jernej – danes pa je še posebej ponosen, da na zadnji zgoščenki pojejo njegove pesmi in melodije tudi njegovi vnuki in jih igrajo džez-glasbeniki. Ne nazadnje je tudi vsa njegova družina skupaj z njim na številnih nastopih množično osvajala srca doma in v tujini.

Minuli petek je Bertl Lipusch obhajal 75. rojstni dan. Dragi Bertl! Obilo zdravja, ustvarjalne energije in osebnega zadovoljstva ti želijo vsi domači, Oktet Suha, EL Globasnica ter prijatelji in dobri znanci. Na mnoga vesela leta!