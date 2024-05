Po poklicu je Andrej Einspieler (42), ki živi z družino na Moščenici, bančnik pri Kärntner Sparkasse, sicer pa je ribič z dušo in telesom, prav tako je član Kluba koroških ribičev v Bilčovsu. In predvsem ribič, ki mu je ribolovska sreča očitno zelo naklonjena. Tako tudi pred kratkim, ko je v Dravi pri Želučah ujel 1 meter in 33 centimetrov dolgo ščuko (Hecht).

Njegove ribiške sreče je zelo vesel tudi predsednik bilčovškega kluba ribičev Gregor Reichmann. V stališču za Novice je poudaril: »Iskreno čestitam Andreju za ta odličen prijem. Po mojem je to največja ščuka, ki jo je ujel Andrej Einspieler v Dravi. Sicer pa so vsi Einspielerjevi pravi specialisti za velike ščuke. To velja tudi za Andrejeva bratranca Jerneja in Gregorja Einspielerja.« Kot smo izvedeli, je Andrej Einspieler že leta 2018 skupaj z bratrancem Jernejem ulovil skoraj dva metra, natančneje 182 centimetrov velikega soma (Wels).

Koroški ribiški klub v Bilčovsu šteje trenutno 25 članov, je povedal predsednik Gregor Reichmann v pogovoru z Novicami. »V glavnem muharimo predvsem v Sloveniji, med drugim na Soči in Savi,« pravi predsednik Gregor Reichmann. V tem smislu: Dober prijem!