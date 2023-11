Rettl prejela Rizzijevo nagrado

Lisa Rettl je v četrtek, 16. novembra, v Celovcu prejela Rizzijevo nagrado. Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ) odlikujeta s priznanjem osebnosti, ki so zaslužne za medkulturno povezovanje in vzajemnost med sosedi v deželi Koroški. Zgodovinarka ter posredovalka spominske kulture koroških Slovencev je dosledno in premišljeno opozarjala na dogajanja in zločine nacionalsocializma, predvsem katere so utrpeli koroški Slovenci. Na prireditvi je pozdravil predsednik ZSO Manuel Jug. Namesto zbolele Vide Obid je slavnostni govor imel Zdravko Haderlap. Ta je govor Vide Obid dopolnil z lastnimi anekdotami o sodelovanju z dobitnico Rizzijeve nagrade. Za glasbeni okvir je poskrbela skupina Praprotnice, ki jo sestavljajo Hanca Pörtsch, Terezija Krautzer, Rozka Sticker-Tratar in Jörg Errenst.