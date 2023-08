Fotoreportaža z razdejanih Prevalj: Zaradi onesnažene vode se bojijo bolezni

V ponedeljek, 14. avgusta, je bil v Sloveniji dan solidarnosti, dela prost dan, na katerega so prostovoljci po vsej Sloveniji pomagali odpravljati posledice poplav. Na Prevaljah je narasla reka Meža odnesla vse mostove, največji problem pa bo še vsaj dva meseca oskrba s pitno vodo. Srečali smo prostovoljce, gasilce, domačine, nemške inženirje, direktorja Uprave za zaščito in reševanje, vodja operacije in častnik za medije pri misiji THW ter podjetnika, ki je čez reko Mežo na lastne stroške postavil prvi most.