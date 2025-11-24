Redni občni zbor društva Jepa-Baško jezero

Glasbene instrumentalne in pevske točke učencev glasbene šole ter društvene skupine so dogodku dodale še posebno slovesnost. Predsednica Anica Lesjak-Ressmann je v svojem poročilu poudarila zavzeto in raznoliko dejavnost kulturnega društva. V govoru se je s hvaležnostjo in iskrenimi čustvi spomnila tudi vseh, ki so bili z društvom tesno povezani, a so žal že pokojni in so za seboj pustili praznino, ki je ni mogoče nadomestiti. Vse osebe, ki v društvu z veliko predanostjo sodelujejo, so v svojih prispevkih poudarile poseben pomen društvenega življenja – predvsem koliko časa in osebne energije je bilo vloženo, da se društvo ohranja in razvija v sedanji obliki. Blagajničarka Janja Zenz-Stern je predstavila še zanesljivo in pregledno finančno poročilo. Predsednik SPZ, dvorni svetnik dr. August Brumnik, je vodil zborovanje suvereno in duhovito. Novo vodstvo društva pod izkušenim vodstvom dosedanje predsednice Lesjak-Ressmann je bil soglasno potrjen.
Po občnem zboru je sledila predstavitev knjige »Po sledovih in med vrsticami«. Zbornik se posveča zasledovanju in pregonu slovenske narodne skupnosti na Koroškem v času nacizma (1938–1945), ideološkim in političnim pripravam na to represijo ter njenim dolgoročnim posledicam v drugi republiki. Avtorji David Ressmann, sam član društva Jepa-Baško jezero, Simon Urban ter univ. prof. Marija Wakounig so s svojimi prispevki poželi izjemno zanimanje in velik odziv občinstva. Izbira lokacije v Droboljah pri Karin Melcher se je izkazala za odlično: dvorana je ustvarila primerno vzdušje za dogodek in udeležencem omogočila, da so po zasedanju v prijetnem okolju izmenjali misli in izkušnje.
Občni zbor pa je bil hkrati tudi živahen in pomemben znak močne prisotnosti društva – izraz njegove neprecenljive dejavnosti v regiji, kjer je ohranjanje dvojezičnosti vedno večji izziv.
