Redni občni zbor društva Jepa-Baško jezero

Glasbene instrumentalne in pevske točke učencev glasbene šole ter društvene skupine so dogodku dodale še posebno slovesnost. Predsednica Anica Lesjak-Ressmann je v svojem poročilu poudarila zavzeto in raznoliko dejavnost kulturnega društva. V govoru se je s hvaležnostjo in iskrenimi čustvi spomnila tudi vseh, ki so bili z društvom tesno povezani, a so žal že pokojni in so za seboj pustili praznino, ki je ni mogoče nadomestiti. Vse osebe, ki v društvu z veliko predanostjo sodelujejo, so v svojih prispevkih poudarile poseben pomen društvenega življenja – predvsem koliko časa in osebne energije je bilo vloženo, da se društvo ohranja in razvija v sedanji obliki. Blagajničarka Janja Zenz-Stern je predstavila še zanesljivo in pregledno finančno poročilo. Predsednik SPZ, dvorni svetnik dr. August Brumnik, je vodil zborovanje suvereno in duhovito. Novo vodstvo društva pod izkušenim vodstvom dosedanje predsednice Lesjak-Ressmann je bil soglasno potrjen.