Letošnje volitve za zastopnika oz. zastopnico dijakov in dijakinj so potekale v torek, 17. oktobra, na Slovenski gimnaziji kar digitalno. Do sedaj so kandidati in kandidatke hodili v spremstvu profesorja iz razreda v razred in se predstavljali vrstnikom. Sedaj pa so šolarji in šolarke s pomočjo QR kode dobili dostop do obrazca, kjer so lahko anonimno glasovali. Višješolci in višješolke so se na dan volitev zbrali v šolski avli, kjer se je predstavilo šest kandidatov in kandidatk. Njihovi glavni poudarki so bili oprema ženskih stranišč s higijenskimi pripomočki, organizacija športnih tekmovanj in izboljšanje komunikacije na šoli. Po dveh napetih krogih glasovanj je bil izvoljen Marko Sabotnik iz 7. a razreda kot zastopnik dijakinj in dijakov, Dana Sofija Gregorič in Samuel Scherer pa kot nadomestnika. Prav tako so se dogodka udeležili predstavniki Koroškega deželnega zastopništva dijakinj in dijakov in razložili svoje delo.

To uspešno prireditev je s pomočjo ravnateljice organiziral lanski zastopniški trio (Tobias Ressman, Christian Eneas Sienčnik in Maya Rischawy) in novi ekipi zaželel veliko uspeha.