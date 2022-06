Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je imel v sredo, 22. junija prvi uradni obisk pri slovenski manjšini na Koroškem. Spremljala ga je državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.

Arčon se je v prostorih gerneralnega konzulata v Celovcu najprej sestal s političnimi krovnimi organizacijami: Valentin Inzko za NSKS, Marijan Sturm za ZSO in Heribert Kulmesch za SKS. Opravičili sta se predsednica Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko Susanne Weitlaner, ter poslanka avstrijskega zveznega parlamenta Olga Voglauer.

V izjavi za medije po srečanju je Arčon povedal, da je bil sestanek informativne narave in predstavil vsebinske poudarke, ki ji je začrtal s predstavniki manjšine. Povedal je, da so največ časa pogovorov namenili področju zagotovitve kakovostnega in kontinuiranega izobraževanja v slovenskem jeziku po celotni izobraževalni vertikali od jasli do univerze. Na področju izobraževanja naj nastane tudi delovna skupina ekspertov in predstavnikov Urada za slovence v zamejstvu.

Novost pa naj bi bila tudi mesečna ali dvomesečna srečanja s predstavniki političnih in kulturnih krovnih organizacij z ministrom, naslednji naj bi bil septembra. V nadaljevanju je sledilo prijetno neformalno srečanje ministra Arčona in državne sekretarke Humar s predstavniki slovenskih zvez in ustanov, ki na različnih področjih delujejo v okviru slovenske skupnosti v Avstriji.