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Prošnje za finančno podporo za zamejce do 11. novembra

17.10.2026 Ljubljana Ljubljana Novice
Osmega oktobra je Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavil Javni razpis za razpisno področje A v letu 2027: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu. Prijave je mogoče oddati do 11. novembra 2026 do 23.59.

Krovne organizacije opozarjajo, da bo tudi letos prijava na razpis potekala izključno preko spletne aplikacije. Ker je bilo lani potrebnih nekaj dopolnitev zaradi nepravilno vloženih prijav, bodo osrednje organizacije posredovale nekaj informacij, ki so jih prejeli na sestanku na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Zato vabijo na zoom sestanek, na katerem želijo opozoriti na najbolj pomembne točke razpisa. Sestanek preko aplikacije zoom (novice.at/zoomrazpis) bo v četrtek, 15. oktobra, ob 17.00 uri. Javni razpis za razpisno področje A v letu 2027: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je namenjen spodbujanju dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah, in njihovemu povezovanju z Republiko Slovenijo.

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