Proces proti društvenikom Acoustic Lakeside se nadaljuje

Sara Pleschounig, predsednica društva Acoustic Lakeside, poudarja, da nadaljevanje pravnega postopka za društvo pomeni veliko dodatnega dela, porabo časa in tudi finančno breme. »Pred sodiščem nas bo zastopal naš odvetnik Rudi Vouk. Nočejo nam verjeti, da delamo vse brezplačno in prostovoljno, to bodo zdaj člani društva, ki ne razumejo ravnanja finančne policije, povedali tudi pred sodiščem. Smo na poziciji, ko ne moremo več nazaj. Sodišče ima še približno enajst mesecev časa, da odloči v zadevi, sicer bo zadeva zapadla.«