Proces proti društvenikom Acoustic Lakeside se nadaljuje

Po mnenju finančne policije bi morali pomagači biti prijavljeni pri zdravstveni zavarovalnici. Deželno upravno sodišče je odločilo na podlagi zasliševanj 14 od v celoti 192 pomagačev v prid društvu in sledilo argumentaciji, da so pomagači pomagali iz idealističnih motivov, ter znižalo kazen z grozečih 140.000 evrov na 1.400 evrov. Vrhovno upravno sodišče je zdaj dopustilo izredno revizijo finančne policije. Zdaj mora vseh 178 preostalih pomagačev iz leta 2023 stopiti pred deželno upravno sodišče. Proces se bo nadaljeval 4. marca in naj bi trajal 15 dni.
Sara Pleschounig, predsednica društva Acoustic Lakeside, poudarja, da nadaljevanje pravnega postopka za društvo pomeni veliko dodatnega dela, porabo časa in tudi finančno breme. »Pred sodiščem nas bo zastopal naš odvetnik Rudi Vouk. Nočejo nam verjeti, da delamo vse brezplačno in prostovoljno, to bodo zdaj člani društva, ki ne razumejo ravnanja finančne policije, povedali tudi pred sodiščem. Smo na poziciji, ko ne moremo več nazaj. Sodišče ima še približno enajst mesecev časa, da odloči v zadevi, sicer bo zadeva zapadla.«
Festival Acoustic Lakeside ob Ženeškem jezeru letos praznuje svojo 20. obletnico. Na voljo je le še nekaj vstopnic (glej acousticlakeside.com)
Iz rubrike Politika preberite tudi