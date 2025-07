Priznanje za delo MePZ Podjuna

»Za nas kot zbor je to predvsem simbol priznanja, da tudi občina vidi in spoštuje, kar ustvarjamo,« je povedala predsednica in korepetitorka MePZ Podjuna Janja Trap-Kert, ki se je zboru pridružila leta 1981, pri 16 letih in odtlej poje brez prekinitve. Zbor, ustanovljen leta 1974, je lani v Pliberku z odmevnim koncertom OPUS 50 praznoval 50-letnico delovanja, zaradi velikega zanimanja pa so ga ponovili še januarja. Že več kot 20 let ga uspešno vodi Anja Kapun. Leta 2023 so s pevkami in pevci, starimi od 17 do 78 let, na tekmovanju ORF osvojili naslov »Zbor leta«. Mestni svetnik za kulturo Marko Trampusch je poudaril, da je bil sklep o podelitvi mestnega grba skupna odločitev vseh političnih frakcij: »Gre za priznanje in zahvalo občine za pestro kulturno delo Podjune, ki s petjem na visokem nivoju predstavlja enega glavnih stebrov pliberškega kulturnega življenja. Posebej velja omeniti delo z mladimi – otroški zbor Mlada Podjuna je neprecenljiv za ohranjanje slovenske pesmi in jezika.«