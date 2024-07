Zveza slovenskih organizacij je v petek, 5. julija, podelila Petkovo priznanje Marti Polanšek, Danici Kežar in Štefanu Pinterju.

ZSO podeljuje priznanje osebam, ki s svojim angažmajem in delom v prid slovenske narodne skupnosti na Koroškem doprinesejo tehten in pomemben delež k njenemu obstoju in razvoju. V iKultu v Celovcu je ZSO letos počastila kar tri prejemnike s Petkovim priznanjem.

Navzoče je pozdravil predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug. V pozdrav je na kitari zaigrala Katarina Sima. Na podelitev priznanj pa je prišlo mnogo sopotnikov in sorodnikov nagrajenih.

Lavdacijo za Marto Polanšek je imela Alexandra Pulvermacher. Ta je povedala, da je Marto spoznala pred več kot štirinajstimi leti na univerzi v Celovcu, kjer sta skupaj študirali slavistiko. Povedala je, da je Polanšek prvo mesto kot učiteljica nastopila leta 1975 v ljudski šoli na Obirskem, v hiši, kjer je družina tudi stanovala. Službeni kolega pa je bil oče Valentin Polanšek. Pulvermacher je o Polanškovi povedala še sledeče: »Ne poznam nikogar drugega, ki bi bil tako ljubezniv, altruističen, humoren in pozitiven kot Marta.«

Nasledila ga je kot predsednica društva

Nadja Keuschnig, lavdatorka Štefana Pinterja je povedala, da pozna Pinterja že od otroških in najstniških let kot učitelja na Slovenski gimnaziji, kot člana slovenskega kulturnega društva Šentjanž. Nenazadnje pa ga je leta 2021 nasledila kot predsednica Slovenskega prosvetnega društva Šentjanž. Keuschnig je pripovedovala o Pinterjevem delovanju kot profesor na Slovenski gimnaziji, posebej je omenila organizacijo ekskurzij v Auschwitz in Krakov ter njegovo prizadevanje, da dijaki raziskujejo zgodovino domačega kraja in družinskih zgodb. »Štefanovo osebnost odlikujejo globok čut za socialno pravičnost, uravnoteženost, empatija in pomoč sočloveku. Pomaga kjerkoli in kakorkoli,« je povedala Keuschnig in pripovedovala, kako jo je Pinter podprl, da je v sedmem razredu Slovenske gimnazije preživela tri mesece v Peterburgu, pomagalji je pri iskanju bivališča in obisku tamkajšnje šole. Še posebej je Keuschnig poudarila pomembno Pinterjevo vlogo za Slovensko prosvetno društvo Šentjanž, kjer je bil od leta 1978 najprej tajnik, med leti 2012 in 2021 pa mu je tudi predsedoval. Besede, ki so leta 1965 bile v Slovenskem vestniku zapisane o Petku, pa veljajo tudi za Pinterja: »…je resničen narodni delavec, ki ni živel svojega lastnega življenja, marveč je živel in ustvarjal za skupnost …« Kot nepogrešljivo je Keuschnig označila delo Pinterja za obstoj in razvoj slovenskega življa v občini Bistrica v Rožu. Tam je sodeloval pri Volilni skupnosti in bil glavni urednik občinskega lista, bil je skupaj s Tatjano Feinig gonilna sila iniciative »Vrnimo jim imena« in za projekt FLUled obdelal Podsinjo vas, Šentjanž in Svetno vas. Iz tega je potem nastal tudi zemljevid hišnih in ledinskih imen.

O življenjski poti, ki je bogata za več življenj

Lani je Vida Obid prejela Petkovo priznanje, letos je bila lavdatorka za Danico Kežar. Povedala je, da je Kežar bila njena službena kolegica, pa tudi prijateljica. Obid je spoznala tudi Kežarjevo družino, ki je imela kljub širokemu spektru družbeno-političnih prepričanj skupen cilj: ohranitev in vsestranski razvoj slovenskega jezika in kulture. Lavdatorka je posebej omenila angažma Danice Kežar za uresničitev Kulturnega doma v Šentprimožu in povedala, kako je leta 1978 z govorom pridobila predsednika gospodarske zbornice Jugoslavije kot botra za kulturni dom.. V detajlu je Obid predstavila zasluge Danice Kežar kot sodelavke Slovenske prosvetne zveze in dodala, da je delovno razmerje prekinila samo za karenčni »dopust« leta 1994, ko se je rodil njen sin Matej. Navzoči so iz lavdacije tudi izvedeli, da opravlja Kežarjeva tudi funkcijo tajnice društva SPD Danica že 48 let. Lavdatorka Obid je prejemnico Petkove nagrade predstavila tudi kot strastno pevko, ki je z raznimi skupinami in zbori videla veliko sveta in prepotovala Avstrijo, Nemčijo, Italijo, Jugoslavijo, Slovenijo, Ameriko, Madžarsko in Ukrajino. Obid je povedano označila le kot izvleček Daničine poklicne poti, ki je, kot je povedala, bogata za več življenj. Danica je opravljala in še opravlja neprecenljivo delo na kulturnem področju slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Globoko je zakoreninjena v svojem okolju, brez vsakega nacionalizma, je povedala Obid o Kežarjevi. Danes pa se je Danica Kežar podala na novo polje in od jeseni 2021 naprej organizira »Fit za 100« – z mobilnostjo za boljšo življenjsko kvaliteto.

Franc Petek, po katerem je ZSO poimenovala priznanja, je bil predvojni in povojni slovenski politik. Med leti 1923 in 1934 je bil deželnozborski poslanec, po vojni pa je bil predsednik Osvobodilne fronte (OF) ter leta 1955 med soustanovitelji ZSO. Do leta 1964 je bil tudi izdajatelj, lastnik in založnik Slovenskega vestnika. Več slik: www.novice.at/pektovo24