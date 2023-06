Monika Smrtnik je v 80. letih prevzela več sto let staro domačijo svojih staršev na Obirskem. 16. januarja 2020 je pri Ferjanu zagorelo. V zgodnjih jutranjih urah so plameni objeli zidove gospodarskega poslopja. Po lesenih tramovih starega poslopja se je ogenj dvignil k strehi in se nato razširil še na približno 80 let staro stanovanjsko hišo. Ko so gasilci prispeli do Ferjana, sta goreli obe poslopji. Ogenj je posegal po hlevu, tako da so se gasilci dolgo borili, da so ga obvarovali pred plameni.

»Zjutraj me je zbudil prijatelj in rekel: Gori!« pravi Monika Smrtnik. »To je bilo ob pol šestih zjutraj, ko se je prijatelj odpravljal v službo. Tekla sem na prosto in videla ogromen plamen, ki se je skozi okno širil že na prosto. Poklicali smo gasilce. In ko so 15 minut pozneje prispeli na našo kmetijo, se je ogenj že razširil na stanovanjsko hišo. Slišala sem, kako od vročine poka steklo solarne naprave.«

Gasilci stanovanjske hiše niso mogli rešiti.

Prišli so gasilci iz občin Železna Kapla in Sele. Thomas Malle, poveljnik gasilcev iz Železne Kaple, je pojasnil: »Ko smo se pripeljali na kmetijo, sta že goreli obe hiši. Zanju ni bilo več rešitve. Gasili smo več ur, pri tem pa smo morali posebej paziti, da ne bi zagorel še leseni hlev. Potem smo gledali, da se ne bi iz žerjavice spet razvil ogenj in opravili še nujna pospravljalna dela.«

Ogenj in voda sta uničila vse.

Ko vse izgubiš

In kaj je ostalo? Monika Smrtnik skomigne z rameni: »Nič, hiši sta bili deloma leseni, vse je zgorelo. Kar ni uničil ogenj, je uničila voda. Vse je šlo v nič, še strop se je sesul … Pozneje smo izvedeli, da se je vnel motor zamrzovalne skrinje.«

Kakšen je občutek, če vse izgubiš? Moniko kar strese in reče: »Občutek je pretresljiv, ne moreš verjeti, da se je to res zgodilo, kot da se ti sanja. Večkrat sem pri delu hotela vzeti kaj v roke, npr. škarje ali izvijač, pa sem se spet spomnila, da stvari ni več. Zame je bila katastrofa, iz pogorišča smo rešili le nekaj slik in žganje, ki smo ga hranili pod starim obokom.«

Nov začetek

Monika je s partnerjem za nekaj časa našla zatočišče blizu Ferjanove domačije v majhni hiški, ki je v lasti sovaščana. Istočasno so pospravljali pogorišče in odstranili ostanke poslopij. Potem so se stvari začele hitro odvijati, čeprav je bil čas pandemije. »Ker nikoli nisem razmišljala o gradnji hiše, sem potrebovala pomoč arhitekta Albina Ramšaka, da smo še v istem letu postavili novo hišo. Vselili smo se še pred božičem.«

Dobrota domačinov

Kaj človek spozna v tako težki situaciji? Pokaže se tisto, na kar v modernih časih večkrat pozabimo: dobrota in solidarnost ljudi okoli nas. Monika Smrtnik je hvaležno povedala: »Prvi je prišel pomagat gasit sosed z nasprot­nega hriba, pri nas je bil že pred gasilci. Posebej me je pretresla dobrota sovaščanov. Ženska, ki si je v življenju sama morala pridelati stvari, je bila prva, ki mi je prinesla meso. To me je ganilo, saj so pri nas zgorele tudi vse zaloge živil. Ko ničesar več nimaš, znaš ceniti tisto malo, kar sploh še imaš ali dobiš. Takrat spoznaš, da lahko živiš tudi z malo stvarmi. Tedanji župan Franc Jožef Smrtnik je organiziral, da so domačini zame zbirali denar. Kadar pomislim na dobroto naših ljudi, se kar naježim. Postaneš ponižen in hvaležen in bi rad dal nekaj nazaj.«

Praznovanje iz hvaležnosti

Zdaj stoji nova hiša, postavljeno je novo gospodarsko posopje in življenje se je umirilo. Ostala je hvaležnost vsem, ki so Moniki Smrtnik in njeni družini nesebično pomagali ob izgubi starega in pri gradnji novega doma. Zato sta sin Mario in mama Monika gasilce in sovaščane preteklo soboto, 17. junija, povabila na blagoslovitev novega doma in križa, ki so ga postavili ob razpotju pri vhodu na Ferjanovo domačijo. Žegnanja se je udeležilo veliko ljudi, za glasbeni okvir pa je poskrbela vokalna skupina Klika pod vodstvom Romana Kutschniga. Duhovni pomočnik Drago Svetko iz Slovenije, ki skrbi za obirsko župnijo, je Moniki Smrtnik podaril križ iz črnega lesa, ki naj spominja na dan, ko je nebo nad Ferjanom potemnelo, pa tudi na vse lepo in svetlo, kar nam življenje prinaša. Ob jedači in pijači so se obiskovalci pri Ferjanu še dolgo veselili z gospodarjema nove hiše Mariom in Moniko Smrtnik.

Thomas Malle, komandant gasilcev iz Železne Kaple:

Letno imamo približno 80 do 90 gasilskih ali drugih reševalnih intervencij. Naša občina ima veliko površine in precej grap in grebenov, zato so v letih, ki so prinesla žled ali neurja, gasilske sirene zatulile do 180-krat.