Prepoved telefonov v šoli: »Ja ali ne? Pametni telefoni v šoli«

Alexander Smolej

Borovlje Ferlach

Odločanje od zgoraj navzdol se mi zdi nesmiselno. To naj bi bil samo okvir in šole naj samostojno odločajo, ali je omejitev zanje smiselna ali ne. Pri nas na dvojezični TAK dijaki pametne telefone ob začetku ure oddajo v predalčke. Če je treba kaj rešerširati, pa jih lahko vzamejo. Oba moja otroka sta dobila pametna telefona pri osmih letih. To je potrebno zaradi komunikacije, da jima kaj sporočim, ko nisem v bližini. Tehnično imata omejen čas in aplikacije, ki jih lahko uporabljajo. Dnevno smeta telefon uporabljati eno uro in to samo čez dan.