Leto 2024 je prestopno leto, torej ima februar letos en dan več. Našli smo mlado koroško Slovenko, ki se bo poročila prav 29. februarja. Povedala nam je, zakaj si je izbrala prav ta dan za civilno poroko in s čim se sicer ukvarja.

Pri Manji Kampuš se vse nekako vrti okoli številke 29. Stara je 29. let, zaročila se je 29. maja 2023, cerkveno poroko pa bo imela 29. junija. Ker matični urad v Wolfsbergu ni imel prostega termina za ta dan, je bodoči mož Stephan predlagal 29. februar, ne da bi veliko razmišljal o tem, da gre za prestopni dan. Poročni dan civilne poroke namerava par praznovati vsaka štiri leta. O tem, kako bosta praznovala prvo obletnico, pa Kampuš še ni razmišljala. Pravzaprav je treba vsak dan ljubezen ceniti in praznovati, poudarja. Par, ki se pozna že pet let, živi v Wolfs­bergu.

Vsak se zasmeje, ko sliši za datum poroke, tako v cvetličarni kot tudi na matičnem uradu, pravi mlada nevesta. Celo matičarka v Wolfsbergu se v zadnjih 20 letih ne spomni poroke, ki bi bila na 29. februar.

Spoznala sta se preko službe

Kampuš je zaključila študij na Univerzi za naravne vire in uporabne življenjske vede na Dunaju (BOKU). Danes je projektna menedžerka na področju klimatskih sprememb in varstva narave. V okraju Velikovec organizira projekte in sodeluje s šolami in občinami na področju prilagajanja na klimatske spremembe. Preko službe je spoznala tudi bodočega moža Stephana, saj je pristojen za enake projekte v Labotski dolini.

Ekološka kmetija družine Kampuš

Z mamo Mirjam in bratom Mišem opravlja Manja Kampuš ekološko kmetijo »MIR.Farm« v Gorinčah pri Šentjurju na Pesku blizu Celovca. Na štirih hektarjih družina prideluje razne kmečke pridelke, ki jih prodaja neposredno od doma in dostavlja v Celovcu. Proizvode pa promovirajo preko socialnih omrežij, saj najdejo večino strank prav tam. Najnovejši proizvod družine je sončnično olje. Prodajajo pa tudi popcorn, ovsene kosmičke, krompir, čaje in začimbe, poleti pa seveda tudi različno zelenjavo in še več.

Družina, ki pred tem ni imela kmetije, se je zavestno odločila za ekološko kmetovanje, pravi Kampuš.