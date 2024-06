Koroška ustava določa, da je treba vsako leto deželnemu zboru predstaviti življenje slovenske narodne skupnosti.

V letošnjem poročilu o položaju slovenske narodne skupnosti so zagotovo zanimivi predvsem ukrepi za spodbujanje in ohranjanje jezika.Glede rabe slovenščine kot uradnega jezika gre predvsem za širitev ponudbe upravnih obrazcev, za rabo slovenskih posebnih znakov v registrih in pri izdajanju listin ter za servisno točko na Kmetijski zbornici. Slovenščina kot izobraževalni jezik pa je bila vredna spodbud predvsem na področju usposabljanja elementarnih pedagoginj in pedagogov, na področju izboljšav jezikovne kakovosti v šolah ter na prehodih z ene stopnje šolanja na naslednjo, kar naj bi prispevalo k neprekinjenemu pouku slovenskega jezika.

Seveda je poročilo o narodnostni skupnosti opremljeno s statističnimi podatki. O številu učenk in učencev v šolskem letu 2023/2024 izvemo naslednje: na območju veljavnosti Zakona o manjšinskem šolstvu so na 55 ljudskih šolah k dvojezičnemu pouku prijavljeni 2.103 učenci in učenke (to je 46,98 odstotka). Na 16 srednjih šolah pa pouk slovenščine obiskuje 288 učenk in učencev (to je 8,39 odstotka). Ti podatki kažejo velik upad na prehodu med primarno in sekundarno stopnjo šolanja, kar pomeni nadaljevanje dolgoletne problematike na področju neprekinjenega izobraževanja. Torej ni presenetljivo, da se je pri predstavitvi aktualnega poročila deželni glavar dotaknil prav pereče teme izobraževanja v slovenskem jeziku: »Za krepitev in ohranjanje jezika narodnostne skupnosti je izobraževanje eden najpomembnejših ključev.« Poudaril je: »Skrbimo za izboljšanje kakovosti jezika v šolah in razširitev ponudbe na prehodih med predšolsko, osnovno in srednjo šolo.«

Prva je na aktualno poročilo reagirala stranka Zelenih, ki deželo Koroško poziva, naj se jasno postavi na stran manjšine. V tiskovni izjavi je navedeno mnenje Olge Voglauer, da se Koroški zakon o izobrazbi in oskrbi nikakor ne ozira na obstoječi sistem zasebnih vrtcev, saj subvencije dobijo le, če imajo pogodbo z občino. Prav tako pa Voglauer pogreša razumevanje in pripravljenost dežele, ko gre za zapiranje dvojezičnih ljudskih šol. Manjšinsko politiko ocenjuje kot protislovno, saj se po eni strani obljublja podporo, po drugi pa se krajša ali celo odstranjuje temelje razvijanja in učenja jezika. Poudarja, da »pravega pospeševanja na ta način ne bomo dosegli« in zahteva, da »naj se dežela Koroška jasno postavi na stran manjšine.«

Manjšinsko poročilo lahko v obeh deželnih jezikih preberete na spletu www.ktn.gv.at/volksgruppen