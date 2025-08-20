Poletno nabiranje zgodb, znanja in rastlinja

Servus! Sem Mira Gabriel, doma pri Strdenu v Lešah in v Ottakringu na Dunaju. Na Dunaju študiram znanost gledališča, filma in medijev, ob tem pa delam kot varuška in prevajalka. Veliko časa preživim v Klubu slovenskih študentk*študentov na Dunaju, kjer si poleg društvenega dela delamo veliko preglavic o družbi in slovenski skupnosti na Koroškem. Povezano s tem organiziramo veliko kulturnih prireditev, izobraževanj, diskusij in sej.
Ravno te dejavnosti me že tretje poletje vodijo k pisanju za Novice, kjer se posvečam naši zgodovini, sedanjosti in prihodnosti. Nabrane zgodbe in znanje se vliva tudi v moje ustvarjanje na področju filma, ki mi je strast in kmalu, upam, tudi poklicni dom.
Rada se pogovarjam z babico, družim s prijateljicami in prijatelji, rada igram karte, zahajam v kino in hodim po naši planini Rožca. Kadar gre, naberem malo rmana ali hrandlnovja (brusnice) in zraven še kakšno zapojem.
