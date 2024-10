Po sveti maši so se društveniki in prijatelji izpred farne cerkve odpravili čez polja mimo Lovank do Prible vasi, kjer so si ogledali podružnično cerkev sv. Nikolaja. Vas z imenom »Prilep« je bila omenjena že leta 1106, cerkev je bila zgrajena v 13. stoletju (v romanskem slogu, ima polkrožno apsido, ladja ima lesen strop), zvonovi pa so iz leta 1586. Pohodniki so pot nadaljevali do brega Drave. Tam je nekoč pot vodila do majhne vasice Breza, ki pa jo je v začetku 60. let prejšnjega stoletja zalila voda zajezene Drave. Ker so v ozki dolini Drave pogosto nastajale hladne nevihte in ostri vetrovi, je bila cerkev v vasi Breza posvečena svetemu Urbanu. Kip sv. Urbana je danes v cerkvi v Humčah, strop nekdanje cerkve pa si danes lahko ogledate v Kazazah. Udeleženke in udeleženci pohoda so se spominjali nekdanjih načinov življenja in zaslužka v okoliških krajih. Pred gradnjo železnice je bila na Dravi živahna trgovina z lesom proti južni Štajerski, Hrvaški in Ogrski. Prevažali so tudi premog, južno sadje in svilo. Vso to blago so dostavljali z vozovi do Beljaka, naprej pa po splavih. Ta transport po Dravi je bil zelo pomemben za kmete, ki so imeli gozdove blizu Drave.

Program je pripravil Marko Druml: »Pohoda se je udeležilo približno 30 ljudi. Prireditev je bila v slovenščini, čeprav je bila ena udeleženka pripadnica lužiških Srbov. V Pribli vasi nas je mežnarjeva družina pred cerkvijo pogostila s pijačo, kavo in pogačo, ob tem pa se je razvil zanimiv pogovor o starih hišnih imenih. Potem nas je na bregu Drave pričakal vodja občinske pisarne Mario Poličar s kratkim predavanjem v nemškem jeziku.«