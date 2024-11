Podelitev Rizzijeve nagrade Hannsu Haasu: Dosledni borec proti nacionalizmu

Letošnjo Rizzijevo nagrado, ki jo podeljujeta Slovenska prosvetna zveza (SPZ) in Zveza slovenskih organizacij (ZSO), je v sredo. 20. novembra v Interkulturnem prireditvenem centru iKult prejel zgodovinar Hanns Haas. Emeritirani univerzitetni profesor je skupaj s pokojnim Karlom Stuhlpfarrerjem avstrijsko zgodovinopisje zaznamoval s kritično analizo, ki se je zoperstavila takratnemu »uradnemu« avstrijskemu zgodovinopisju, kjer so bili koroški Slovenci ali zamolčani ali pa prikazani v dokaj problematični politični interpretaciji. Rizzijevo nagrado SPZ in ZSO podeljujeta osebam in pobudam z zaslugami v prid medkulturnemu sodelovanju. Slavnostna govornika sta bila zgodovinarka Brigitte Entner in zgodovinar Jože Pirjevec, ki poučuje v Trstu.