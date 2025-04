Počitnice: delo ali prosti čas?

Nikolaj Voglauer (18)

Bilnjovs Fellersdorf

Letos bom delal en mesec pri podjetju Verbund v oddelku za elektriko in elektrotehniko. Sicer obiskujem HTL Mössingerstraße. Hočem si nabrati izkjušnje v delu z drugimi in izvedeti nove stvari, torej kako delujejo vodne elektrarne. Blizu Bilčovsa je na Bistrici v Rožu vodna elektrarna. Tam je poleti že delalo mnogo prijateljev in znancev. Razpisa še nobenega nisem videl, sem se pa enostavno prijavil na spletni strani podjetja. Delam že drugič tam in vem, da so ljudje tam prijetni in da je delo zanimivo. Tam veliko izveš, česar v šoli tako ne vidiš. Med počitnicami bom delal že petič. Pred petimi leti sem pomagal na domači kmetiji, dvakrat sem delal v avtomobilski industriji, enkrat pa že pri Verbundu. Seveda sem se prijavil tudi pri drugih podjetjih, za plačo pa se nisem preveč pozanimal. Važno mi je bilo, da je blizu.