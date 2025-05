Po materinskem dnevu: Kaj si želijo mame?

Michaela Waldhauser, zaposlena (45)

Štalenska gora Magdalensberg

Ženska, ki je hkrati žena in mama, pogosto opravlja več vlog hkrati – skrbi za dom, otroke, partnerja, hodi v službo, ureja vsakdan gospodinjstvo, ob tem pa išče tudi prostor zase. Od politike in družbe želim več kot le simbolična priznanja –gre za konkretne spremembe, ki bi olajšale vsakdanje življenje in prinesle več spoštovanja, enakosti in podpore, npr. enako plačilo za enako delo, dostopno in kakovostno varstvo otrok, fleksibilni delovni pogoji … Ne glede na to, ali je mama zaposlena, brezposelna, samohranilka ali gospodinja doma – naj družba ne deli mame na »dobre« in »slabe«. Ne le darilo en dan v letu, ampak razumevanje in čas za pogovor v družini – to je važno, vsak dan.