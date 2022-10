V minulih dveh letih zaradi pandemije koronavirusa ni bilo mogoče prirediti izleta Novic. Zato so bili bralke in bralci letos toliko bolj veseli, da so se lahko odpeljali na Jadransko morje.

Vsak, ki si ga vprašal, kako mu je bil všeč letošnji izlet Novic, se je izrazil zelo pohvalno. Pohvalili so zelo dobro organizacijo, za katero je skrbela sodelavka Novic Milena Loibnegger skupaj z Markom Sommereggerjem. Hotel Maslinica v Rabcu in njegova kulinarična ponudba sta v vsakem oziru odgovarjala štirim zvezdicam, Jožko Hudl pa je bil tudi letos, zlasti še kot vodič, nadvse prizadeven in zanesljiv sotrudnik.

Peter Kuchar se je pridružil Koreniki

Prav tako so udeleženci zelo pohvalili glavnega urednika Sebastjana Trampuscha in urednika Damijana Smrečnika za pozorno in suvereno spremstvo. Nenazadnje pa so se tudi letos izkazali predstavniki avtobusnega podjetja Juwan iz Borovelj Walter Juwan ml., Stefan Juwan in Steffen Poggendorf, ki so kot vešči šoferji s tremi avtobusi varno pripeljali skoraj 150 udeleženk in udeležencev na njihove domove.

Mnogi vladarji Istre

Udeleženci iz Plešerke in Kotmare vasi

Letošnji izlet Novic je vodil v Rabac na istrskem polotoku, v mestece z okoli 1.500 prebivalci. Polotok Istra, pred davnimi časi tudi del rimskega imperija, leži danes v Sloveniji in na Hrvaškem, majhen del pa je po 2. svetovni vojni ostal še Italiji. Po 1. svetovni vojni je postala Istra del fašistične Italije, po koncu 2. svetovne vojne pa je leta 1947 na osnovi pariške mirovne pogodbe v glavnem bila dodeljena tedanji Jugoslaviji. Po padcu Benetk leta 1797 je bila do konca 1. svetovne vojne pod vladavino Habsburžanov, na kar hrvaški turistični vodiči radi opozarjajo, nekateri tudi dokaj nostalgično.

S tremi avtobusi

Peter Kuchar se je pridružil Koreniki

V četrtek, 6. oktobra zjutraj, so trije avtobusi odpeljali iz Pliberka, Železne Kaple in Celovca čez Ljubelj proti Jadranskemu morju. Udeleženci so prišli iz vseh treh dolin, od Zilje preko Šentjanža in Bilčovsa pa do Pliberka, medtem ko so še posebej Kapelčani od prvega trenutka poskrbeli za to, da ni zmanjkalo dobre volje.

Pliberčani se znajo veseliti in smejati

Že v Sloveniji je udeleženke in udeležence izleta pozdravilo sonce in jih grelo vse dni. Ko so prišli v Rabac, jih je po dobri večerji (ter v soboto zvečer) v veliko zadovoljstvo zabaval tudi ansambel »Korenika« z Albertom Krajgerjem na čelu. Naslednjega dne jih je pot vodila na izlete v Pulo ter Rovinj, v »najlepše mesto hrvaške Istre«, kot nam je povedal vodič. Na sporedu sta bili tudi dve panoramski vožnji po morju, na poti domov kosilo v Opatiji, na koncu pa je čakalo še težko slovo.

Hanca Buch, Dunaj: Še posebej sem bila presenečena, kako profesionalno in privlačno nas je vodil vodič skozi Istro in nam predstavil to čudovito pokrajino. Videla sem stvari, ki jih prej nisem videla, in dobila nov pogled na istrski polotok.

Veronika Mertel, Zmotiče: Moja sestra Hanca me je vprašala, ali bi jo spremljala na izletu Novic. Rada sem sprejela to ponudbo in se prvič udeležila izleta. Zelo mi je ugajalo. Drugo leto bom prepričala še sestro Angelco, da se udeleži izleta.

Marija in Janko Woschitz, Radiše: Prvič sva se odločila, da greva z Novicami na izlet. Organizacija je bila perfektna, zelo pa sta nama ugajala tudi program in hotel. Še posebej všeč so nama bili vožnji z ladjo ter srečanja z ljudmi, ki jih že dolgo nisva videla.

Jozej in Marjana Lipuš, Plaznica: Že večkrat sva bila na izletu Novic in nama je vsakič zelo ugajalo. Tako tudi tokrat: okusna hrana, dobra pijača, lepo vreme in fajn družba. Kaj hočeš več. Če je vse v redu, si tudi zadovoljen. Midva sva bila zelo zadovoljna.

Urška in Karl Taibel, Bistrica pri Pliberku: Midva sva že petič na izletu Novic. Rada se udeležujeva izleta, ker vedno vladata dobro razpoloženje in vesela družba. Bila sva tudi v Dubrovniku. Če ne bi bilo izleta z Novicami, Dubrovnika nikoli ne bi videla. Letos sva se še posebej veselila, saj zaradi korone dve leti ni bilo možno se podati z Novicami na lepše. Če drugo leto zaradi bolezni ali korone ne bi mogla iti na izlet, bi bila zelo žalostna.

Christine Sadnek, Celovec: Letos še niti enkrat nisem bila na morju. Toliko bolj sem vesela, da sem lahko bila prvič na izletu Novic. Najbolj mi je ugajala istrska klapa. Enkratna sta bila tudi izleta po morju in po istrski deželi. Drugo leto grem spet.

Flori Jug, Sele: Z Novicami sem bil že večkrat na morju. Tokrat je bilo še posebej super. Ni bilo nobene napake. Še posebej pa sem bil vesel, da sem imel super spremljevalca – Walterja Hribernika s Srednjega Kota in Jakija Wolteja iz Apač.

Lojze Zarnik, Celovec: V zadnjih letih sem bil vedno na izletu z Novicami, razen ko ga ni bilo zaradi korone. Zato sem letos bil še posebej vesel, da ga korona ni preprečila. Izlet je bil zelo lep. Najbolj všeč pa so mi bili muzika, plesanje in punce.

Franc in Marjana Gomernik, Pudab: Organizacija je bila zelo dobra, družabnost zelo lepa, zelo lepo je bilo tudi vreme, vse to pa za zelo ugodno ceno. Želel bi si, da bi se udeleženci srečali med letom na Koroškem, kjer bi lahko obujali spomine na izlet.

Pepca Degen-Ferk, Bilčovs in Liza Müller, Šentjanž: Vsi trije dnevi so bili vse drugo kot dolgočasni. To velja tako za izlete kot za družbo. Poleg tega je bilo še možno, da smo zaplavali v morju. Če ne bo kaj prišlo vmes, se bova drugo spet udeležili.

Monika in Hanzej Bricman, Strpna vas pri Šmihelu: Na izletu z Novicami sva prvič in sva vesela, da sva se odzvala povabilu. Bilo je zelo lepo: krasno morje, lepo vreme, »prav tako pa sem vesela, da si je moj možej vzel čas zame« (žena Monika).

Hubert Dumpelnik in Ana Jenschatz, Šteben pri Globasnici: Vreme je bilo lepo, družba je bila vesela, program je bil v redu in ne preveč natrpan, da smo lahko uživali tudi prosti čas. Skratka: počutila sva se zelo dobro. Drugo leto bova spet šla.

Berti in Marija Furjan, Obirsko: Midva sva bila že večkrat na izletu z Novicami, šestkrat zapovrstjo. Vsakič sva uživala, letos pa še posebej. Nobene negativne pripombe ne bi vedel. Nasprotno: ves program je bil enkraten.

Eugen in Elisabeth Sitter, Plešerka: Imela sva se zelo lepo. Vse je bilo v redu, še posebej hotel in hrana. Najbolj všeč nama je bilo mesto Rovinj, ki je res lepo mesto. Zelo zadovoljen sem bil tudi z vodičko, ki se je izkazala z velikim znanjem.

Emmerich in Inge Skorjanc, Srednja vas pri Rudi: Zdaj sva prvič na izletu Novic in bova drugo leto spet šla. Organizacija je bila perfekt­­na. Vem, o čem govorim, ker sem tudi že sam veliko organiziral. Zelo mi je ugajala tudi muzika s »Koreniko«.

Magda in Hanzej Karner, Djekše: Prvič sva na izletu Novic in lahko rečeva samo: odlično! To je bil izlet z bogato ponudbo. Še posebej nama je bil všeč obisk dveh mest, Pule in Rovinja. Če bo zdravje dopuščalo, se bova udeležila tudi naslednjič.

Maria Struger, Hodiše: Na izletu Novic sem prvič. Prepričala me je prijateljica Bernardka Komar in mi ni žal. Vožnja z avtobusi je zelo dobro funkcionirala, vodiči so bili fenomenalni. Drugo leto bom spet šla z Novicami na izlet.

Jože Fera in Lojze Lach, Grabalja vas: Najbolj nama je bilo všeč petje na ladji. Sicer pa se redno udeležujeva izleta Novic. Prej tudi z ženama, ki pa sta tokrat morali zaradi vnukov ostati doma.Če ne bo prišlo kaj vmes, se bova drugo leto spet udeležila.

Več slik najdete tukaj: Povezava