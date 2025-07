Pevsko-instrumentalna skupina – PIS spremljala mašo na Sveti Gori

V okviru maše v romarski cerkvi Sveta Gora nad Gorico je zbor skupaj z ljubljanskim pomožnim škofom Antonom Jamnikom oblikoval liturgični program. Mašo so glasbeno obogatili še Eva Kogelnik na klavirju ter kitarista Pepej Krop in Vera Sadjak. Po bogoslužju je sledilo družabno srečanje, ki se ga je udeležil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Dogodek je poudaril pomen kulturne izmenjave med regijami in generacijami ter tesno povezanost med koroškimi Slovenci in evropsko prestolnico kulture.