Po Svečah, Sinah, Zgornjih Krajah in Podsinji vasi smo spoznali letos kulturno dediščino Šentjanža.

Okoli 40 tablic smo v daljši popoldanski-večerni delavnici pripravili mladi in tudi starejši »kreativni ustvarjalci« naše občine. Šentjanška domača imena so naslednja: HORTNAR, HVAŽAR, SERAJNIK, TRATNIK, ŠUVA, HANZL, TONI, KOKAL, ŠIMLOVC, MOČIVNIK, FABRKANT, RADAR, BAVANT, TIŠLAR, SLAMNJAK, ŠTOKAR, ROTIČ, PETRČNJAK, KOVAČ, BOŠTJAN, PIRMAN, BOVČAR, UNČAR, ŽAVNIK, BVATNIK, KRAJUC HORAJNIK, KAJŽA, ČINKUC, FAROVŽ, MEŽNAR, STARI, ČELOVC, BVAŽIC, ŠLEMC, MIKL, SEHER.

Lastnikom kmetij so v imenu Volilne skupnosti/Wahlgemeinschaft podarili ročno oblikovane unikatne tablice z napisom njihovega domačega imena.

Ob lepem vremenu in visokih temperaturah smo se podali v soboto, 31. julija 2021, ob 16.00, po poteh hišnih imen po Šentjanžu. Pod strokovnim vodstvom Tatjane Feinig in Hanzija Weissa smo izvedeli zanimive zgodovinske podatke o vasi in razlage pomena imen. Prav vsem lastnikom starih kmetij smo v imenu Volilne skupnosti/Wahlgemeinschaft podarili ročno oblikovane unikatne tablice z napisom njihovega domačega (vulgo) imena.

Lepo število občanov se nas je zbralo pred četrto uro pri stari šoli oz. k & k centru v Šentjanžu. Sprva smo obhodili zgornji del vasi, nato pa je šlo »dovti po glavni cesti«, kjer smo se po treh urah in obiskih prav vseh hiš z domačimi hišnimi imeni zbrali pri Slamnjaku. Tam smo imeli pripravljene za vse pohodnike in pohodnice piknik, založen s kmečkimi dobrotami. Na tem mestu gre najlepša zahvala družini Nessmann, po domače Stari, družini Meschnik, p. d. Seher, družini Zenkl, p. d. Horajnik za pripravljene pijače in kruhke! Družini Müller, p. d. Slamnjak, pa gre še posebna zahvala za gostoljubje ob zaključnem pikniku!

Ob prijetnih pogovorih in zasluženi mavžni se je ta zanimiva prireditev Volilne skupnosti Bistrica v Rožu/Wahlgemeinschaft Feistritz im Rosental zaključila.