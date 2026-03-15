Peter Prevc v novi vlogi v Planici

»Kot športnik razmišljaš predvsem o skoku, zdaj pa skrbim, da je Planica dobro predstavljena in da so zadovoljni tako gostje kot tekmovalci,« je ob predstavitvi finala svetovnega pokala v smučarskih poletih poudaril Peter Prevc, ki je letos prvič v vlogi predsednika organizacijskega komiteja Planice. Pred dvema letoma je nazadnje skočil prav v Planici, del njegovih športnih spominov pa je povezanih tudi s Koroško. V mladosti je namreč pogosto skakal na skakalnicah v Celovcu, Beljaku in Zahomcu. »Zahomec smo kar veliko obiskovali, ker je bila to ena prvih skakalnic, ki je imela sneg vsako zimo. Spomnim se, da je bilo vedno zelo mrzlo,« je povedal Peter Prevc.