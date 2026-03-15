Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Peter Prevc v novi vlogi v Planici

15.3.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Od 26. do 29. marca se bo karavana smučarskih skakalcev in skakalk ustavila v Planici, kjer čaka veliki finale letošnje sezone.
Novinarske konference, na katero je vabila Slovenska športna zveza, so se udeležili z leve: Arno Arthofer, Marijan Velik, Martin Koch, Dieter Mörtel, Peter Prevc, Tomaž Šušteršič, Luka Vrančič in Tomi Trbovc.

»Kot športnik razmišljaš predvsem o skoku, zdaj pa skrbim, da je Planica dobro predstavljena in da so zadovoljni tako gostje kot tekmovalci,« je ob predstavitvi finala svetovnega pokala v smučarskih poletih poudaril Peter Prevc, ki je letos prvič v vlogi predsednika organizacijskega komiteja Planice. Pred dvema letoma je nazadnje skočil prav v Planici, del njegovih športnih spominov pa je povezanih tudi s Koroško. V mladosti je namreč pogosto skakal na skakalnicah v Celovcu, Beljaku in Zahomcu. »Zahomec smo kar veliko obiskovali, ker je bila to ena prvih skakalnic, ki je imela sneg vsako zimo. Spomnim se, da je bilo vedno zelo mrzlo,« je povedal Peter Prevc. 

Četrtek bo tradicionalno namenjen najmlajšim obiskovalcem. Na kvalifikacije bodo letos na povabilo ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu prišli tudi dijaki Ljudske šole Šmihel in Brdo ter dijaki Slovenske gimnazije, ki so se izkazali na tekmovanju zamejskih športnikov na Kopah. Mladi bodo tako lahko v živo spremljali skakalce, ki jih sicer občudujejo predvsem po televiziji.

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt