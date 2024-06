V Šmihelu so ob trgovini in lokalu Gšeft v petek, 7. junija, uradno odprli nov večnamenski prostor za druženje, imenovan Vrtiljak. Ob otvoritvi je potekal tudi posvet o krepitvi vaškega središča Šmihela, kraja, ki se za razliko od mnogih koroških krajev ne spopada z odseljevanjem in v katerem ne srečamo praznih trgovinskih izložb. Ampak vedno je lahko še bolje.

Trgovina Gšeft, društvo Eco-Direkt, pa tudi ljudje, ki poskušajo po svojih močeh prispevati h kakovosti življenja v Šmihelu, se je povezalo pri odprtju novega prostora za druženje v Šmihelu. »Vrtiljak« se imenuje s sredstvi Evropske unije in privatnimi investicijami zgrajen prizidek Gšefta. Večnamenski prostor v njem ponuja možnost za druženje občanov, ki si lahko postrežejo s pijačo iz hladilnika. S tem odpade prisila naročanja oziroma konzumacije, kakršna velja v lokalih. Ob otvoritvi Vrtiljaka v petek, 7. junija, je novi družabni prostor gostil posvet na temo krepitve bivanjskega središča Šmihela. Na tem so arhitekti Gottfried Prasenc, Johannes Wohofsky in Gernot Kupfer, pa tudi Reihard Schild­berger (menedžer Klima- und Energiemodellregion Südkärnten) predstavljali primere dobrih praks in možnih subvencij dežele ter zveze za razvoj vaških središč. Pa tudi metodološka orodja, ki so lahko upravi v pomoč pri načrtovanju prostorskega razvoja krajev.

Notranjost Vrtiljaka, novega prostora za druženje v Šmihelu

V obravnavi vaškega središča Šmihela se je pokazalo, da kraj razpolaga z mnogimi med seboj slabo povezanimi točkami, na katerih se ljudje šolajo, molijo, se zabavajo, delajo, se družijo, vadijo, kupujejo in stanujejo. Z Vrtiljakom se jim je pridružila še ena taka točka, cilj mora biti po besedah arhitekta Prasenca »te točke, ki niso daleč vsaksebi, povezati v mrežo«. Na posvetu smo od bistriškega župana Hermanna Srienza izvedeli, da bodo v Šmihelu »jeseni ali najkasneje spomladi« odprli otroške jasli za otroke do tretjega leta.