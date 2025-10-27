Opozarjali so na neizpolnjenje obljube

Akcija se je začela ob 15. uri v iKultu v Celovcu, kjer so udeleženci lahko izdelovali transparente. Sledilo je zbiranje pri železniški postaji, nato pa se je ob 17.30 z geslom »Člen 7 – pravica naša« pohod začel proti središču Celovca. Demonstracija se je ob 18.30 zaključila na Stolniški ploščadi (Domplatz), kjer je potekala Manifešta – osrednji del dogodka. Za glasbo so poskrbeli glasbeni skupini Bališ in Ladja ter projektni zbor s pesmimi Rož, Podjuna, Zila, Prisega ter Lipa zelenela je pod vodstvom Sandre Lampichler. Svoja razmišljanja so zbranim pa v teku dneva na vmesnih postajah podali: Dana Gregorič (KDZ), Mira Gabriel, ki je prebrala prispevek manjšine Jenišev, Hannah Novak (KSŠŠK), David Ressman (Muzej Peršman), Meta Vouk (KSŠŠD), Elsa Logar ter Janez Feining (oba KSŠŠD). Poleg tega je umetniški del dogodka oblikovala Lena Kolter s svojimi pesmimi.