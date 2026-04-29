Politik FPÖ je dal idejo za oltar antifašizma

Meta Vouk in Lukas Greiderer sta letos ustanovila umetniški kolektiv »štih iz leve * von links«. V sklopu študija na umetnostni univerzi v Linzu sta hotela ustvariti nekaj na temo narodnih noš, ker sta hotela kritizirati konservativnost le teh. »Naredila sva vezenine na sitotisku in dodala leve politične simbole, parole kot 'Smrt fašizmu, svoboda narodu'. Ideja je bila, da vzameš nekaj, kar je na prvi pogled videti konzervativno ali v političnem spektru desno in v to skriješ nekaj levega, kar pa ni vidno na prvi pogled. Oblikovno sva se orientirala po starih vzorcih iz slovenskega in tirolskega prostora,« razlaga Meta Vouk. Najprej je nastal baner, ki je bil že razstavljen na razstavi Partizanke Art v Koroškem deželnem muzeju. Potem sta se ukvarjala še s tkanjem in drugimi tehnikami, levi politični motivi in konservativna estetika pa sta ostala rdeča nit. »Kot kolektiv pa želiva tudi tekstilnim delom dati večjo vrednost. Ta dela v naši družbi še vedno veljajo za nepomeben hobi žensk, ki nima tiste vrednosti, kot če na primer kak moški nariše sliko,« kritizira Vouk. Svoja dela objavljata na Instagramu @stihivl.
Meta Vouk v drugem letniku študira tekstilno umetnost in dizajn na umetnostni univerzi v Linzu. S starejšo sestro Leo je odraščala v Dobrli vasi. Po maturi na Slovenski gimnaziji je odšla na Dunaj in tam opravila študij za ljudskošolsko učiteljico. »Med študijem sem opazila, da se vendarle ne vidim v vlogi učiteljice oz. še ne. Problematičen in nepravičen se mi zdi tudi naš izobraževalni sistem, ker imam občutek, da nima vsak iste možnosti. Izobraževalno pot pogosto določa socialno ozadje. A ne bi rekla, da nikoli ne bi šla poučevat, predvsem področje manjšinskega šolstva me zelo zanima,« pravi Meta Vouk. Umetnost in kultura zanjo nista tujki. Z lutkarstvom se ukvarja od sedmega leta starosti, igra kitaro in pravi, da je »umetnost doma vedno bila tema.« Že med pedagoškim študijem so jo najbolj pritegnile kreativne naloge. Na primer je ustvarila partizansko lutko, lutko upora. »Ob tem sem spoznala, da bi kasneje najraje šla v kreativno smer, ustvarjanje z blagom pa me je najbolj zanimalo.« Dobila je študijsko mesto tekstilne umetnosti v Linzu. Njeno življenje se odvija med Linzem in Dunajem, kjer je bila vsa leta zelo aktivna v dunajskem klubu slovenskih študentk in študentov, danes je še odbornica. Študij ji je zelo všeč: »V glavnem je praksa, teorije je malo, izpite pa večinoma opravljamo v obliki končanih projektov.« V njenem letniku je le sedem študentov, v ospredju pa je obvladanje različnih tekstilnih tehnik, šivanje, tkanje, pletenje, vezenje, digitalni tisk in še bi lako naštevali.
Meta Vouk je bila tudi soorganizatorka antifašističnega tabora, ki je lani postal znan zaradi policijske racije pri Peršmanu. »Hotela sem narediti nekaj na to temo in nastal je antifašistični oltar, inspiriran od cerkvenih banerjev. Idejo za ta oltar je dal Gernot Darmann, politik FPÖ, ki je izjavil 'Die Regierung Opfert die Polizei am Altar der Anitifa.' Cerkvena komponenta pa je prišla v igro, ker naša cerkev ni najbolj odprta, na primer do queer oseb.« Želja Mete Vouk je, da bi en baner prišel tudi na Peršmanovo domačijo. Antifašistični tabor bo tudi letos, a ne bo več pri Peršmanu, med drugim, ker tam ni primerne infrastrukture, pravi Vouk. »Ostajamo motivirani, dogajanja po taboru pa so dokaz, da je še bolj potrebno, da se organizira tak izobraževalni tabor na Koroškem.«
