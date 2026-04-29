Politik FPÖ je dal idejo za oltar antifašizma

Meta Vouk v drugem let­niku študira tekstilno umetnost in dizajn na umetnostni univerzi v Linzu. S starejšo sestro Leo je odraščala v Dobrli vasi. Po maturi na Slovenski gimnaziji je odšla na Dunaj in tam opravila študij za ljudskošolsko učiteljico. »Med študijem sem opazila, da se vendarle ne vidim v vlogi učiteljice oz. še ne. Problematičen in nepravičen se mi zdi tudi naš izobraževalni sistem, ker imam občutek, da nima vsak iste možnosti. Izobraževalno pot pogosto določa socialno ozadje. A ne bi rekla, da nikoli ne bi šla poučevat, predvsem področje manjšinskega šolstva me zelo zanima,« pravi Meta Vouk. Umetnost in kultura zanjo nista tujki. Z lutkarstvom se ukvarja od sedmega leta starosti, igra kitaro in pravi, da je »umetnost doma vedno bila tema.« Že med pedagoškim študijem so jo najbolj pritegnile kreativne naloge. Na primer je ustvarila partizansko lutko, lutko upora. »Ob tem sem spoznala, da bi kasneje najraje šla v kreativno smer, ustvarjanje z blagom pa me je najbolj zanimalo.« Dobila je študijsko mesto tekstilne umetnosti v Linzu. Njeno življenje se odvija med Linzem in Dunajem, kjer je bila vsa leta zelo aktivna v dunajskem klubu slovenskih študentk in študentov, danes je še odbornica. Študij ji je zelo všeč: »V glavnem je praksa, teorije je malo, izpite pa večinoma opravljamo v obliki končanih projektov.« V njenem letniku je le sedem študentov, v ospredju pa je obvladanje različnih tekstilnih tehnik, šivanje, tkanje, pletenje, vezenje, digitalni tisk in še bi lako naštevali.