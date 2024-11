Obirčanke in Obirčani v Istanbulu

Tudi letošnjo jesen so se člani SPD Valentin Polanšek z Obirskega podali na pot. Z letališča Brnik so poleteli v Istanbul, kjer so si ogledali nekaj najbolj prepoznavnih znamenitosti tega velemesta. Med nje med drugim štejeta Hagija Sofija in Modra mošeja, uradno znana kot mošeja sultana Ahmeda z ročno poslikanimi modrimi ploščicami. Poseben čar izžarevata Topkapi palača, rezidenca osmanskih sultanov skozi različna zgodovinska obdobja in Harem z bogato okrašenimi saloni.