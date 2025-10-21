Obir kvartet: Nov hišni ansambel izleta Novic

Albert Krajger je več kot dvajset let z ansamblom Korenika soustvarjal nepozabne trenutke na naših izletih, kjer je kot pevec in glasbenik med izletnike prinašal veselje. Lojze Zarnik pa je vedno plesal v prvi vrsti in občasno tudi sam zaigral na harmoniko. Preostalima članoma Tria Korenika, Albertu Schorliju in Francu Vejniku, sta se letos pridružila Peter Kuchar in Lenart Paulič. Skupaj so ustanovili skupino Obir kvartet ter v tej novi zasedbi prvič zaigrali in zapeli pred občinstvom na izletu Novic. Skupina je nasledila Trio Korenika kot naš izletniški hišni ansambel, ki igra ob večerih izleta in se priporoča za manjše veselice in prireditve.