Društvo upokojencev Podjuna je danes, 1. maja, vabilo na občni zbor in kosilo k Voglu v Šentprimožu. Upokojenci in upokojenke so pred tem imeli spominsko mašo v farni cerkvi. Kot predsednica društva s 300 člani in pestrim delovanjem je bila potrjena Helka Mlinar.