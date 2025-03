Občni zbor društva Lebensraum Petzenland-Peca: Pogled nazaj in zahvala pomagačem

Ponosni so bili na uspešno sodelovanje s partnerjem Naravni vrt Silan. Iniciatorja Helga in Hubert Silan sta lani decembra za projekt naravnega vrta prejela naravovarstveno nagrado dežele Koroške »Goldene Unke«. Občinska predstavnika Vladimir Smrtnik (REgi) in David Pototschnig (SPÖ) sta pohvalila pomembnost društva pri oživitvi podeželja, ohranjanju tradicij in varovanju narave ter pri prinašanju gospodarskih in okolju prijaznih impulzov za regijo.