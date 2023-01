Katoliška akcija v Celovcu in Katoliški dom prosvete Sodalitas sta tudi letos vabila na tradicionalno novoletno srečanje v Tinjah. Letošnje srečanje »Slovenke in Slovenci sredi sveta in po svetu« je potekalo v živo, sledili pa smo mu lahko tudi preko spleta.

Program dvodnevnega srečanja (7. in 8. januarja) je bil raznolik, saj so organizatorji na srečanje povabili referente z različnih področij. Sobotno dopoldne je bilo posvečeno trem obsežnim referatom. Popoldne je bil na programu dokumentarni film »Izginjanje« Andrine Mračnikar, nato pa še okrogla miza s slovenskimi založbami Fran, Mohorjeva, Pavlova hiša in Wieser. V nedeljo zjutraj so obiskovalke in obiskovalci srečanja pred sklepno sveto mašo s kardinalom dr. Francem Rodetom in pred skupnim kosilom prisluhnili predstavitvi knjige »Vse je dar – spomini«, ki predstavlja bogat pogled na življenjsko pot upokojenega nadškofa oz. tretjega slovenskega kardinala Franca Rodeta, hkrati pa tudi zrcalo slovenskega družbenega in cerkvenega razvoja v preteklih desetletjih.

Referati

Nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je v referatu »Bog živi ves slovenski svet … Kaj res?« podala zgodovinski pogled na vale izseljevanja iz Slovenije, ki so botrovali velikemu številu Slovencev oz. njihovih potomcev širom sveta. Orisala pa je tudi značilnosti sodobnega izseljevanja. Menda zunaj meja Republike Slovenije živi kar pol milijona Slovencev.

Dvorana se je hitro napolnila. V prvi vrsti z desne: Marija Gruškovnjak, Helena Jaklitsch in Ivo Jevnikar.

Ivo Jevnikar, publicist in kulturni delavec v Trstu, je v referatu »Zamejstvo nismo ne matica ne zdomstvo, pa smo vendar en narod« orisal neobetavno situacijo slovenstva v Italiji. Najbolj pa je duhove poslušalcev presenetil referat Andreja Marka Pozniča, ki je odraščal v Argentini in je župnik v Ihanu. Svoje videnje slovenskega kozmosa je podal v referatu »Problem je Slovenija«.

Slovenski kozmos

Andrej Marko Poznič meni, da je Slovenija v slovenskem svetu pomembna kot sonce v svojem sistemu, kar pomeni, da so zdomci in zamejci v tem svetu precej nepomembni. V totalitaristični Jugoslaviji brez demokratičnega tabora je predstavljala vse Slovence v državi komunistična partija, njeni dediči pa še danes gradijo kontinuiteto svoje oblasti. Z osamosvojitvijo Slovenije je sicer zaživela nekdanja demokratična in svobodna Slovenija, ki pa se je z izvolitvijo Kučana na prvih demokratičnih volitvah začela vračati nazaj v nedemokracijo, to pa tako daleč, da so si Slovenci nedavno spet izvolili enoumje pod oblastjo udbe. Dr. Poznič slovenske države ne vidi več kot demokratično državo, temveč kot totalitaren sistem, kot monopol levice, ki narod slepi z obljubami.

Po mnenju referenta obstaja več razlogov za težave Republike Slovenije: demografska zima, ateizem, izgubljanje jezika in pomanjkanje pluralizma medijev. Lahko rečemo, da »Sloveniji najbolj škodijo Slovenci. Kadar država ne podpira s svojimi zakoni naroda, ki ji daje razlog bivanja, prej ali slej izgine.« Referent dr. Poznič je mnenja, da vstopamo v čas teme.

Andrej Marko Poznič je župnik v Ihanu.

Rektor Jože Kopeinig je povedal, da se z referentom Pozničem ne strinja v vseh točkah, saj je sam optimist in verjame v božjo besedo: »Jaz sem z vami vse dni.« Župnik Poznič je razkril svoje kritično mnenje o trenutnem stanju slovenske družbe – pod preprogo slovenstva tli več ognjev, ki nam lahko prinesejo luč ali pogubo … Odgovor je v božjih rokah.

Jože Kopeinig: Najprej so se srečevali izobraženci iz Koroške, potem pa smo program razširili, tako da že več destletij povezujemo Koroško s Slovenijo in razpravljamo o družbenih, političnih in verskih vprašanjih. Zadnja leta lahko programu preko spleta sledijo Slovenci od vsepovsod. Letošnjo temo Slovenke in Slovenci sredi sveta in po svetu smo izbrali zato, ker Slovenci različno doživljamo slovenstvo oz. svojo identiteto.

Kar se tiče organizacije prireditve, opažamo, da se srečanja udeležujejo predvsem starejši ljudje. Mlade je teže nagovoriti, saj mislijo, da je program predvsem za izkušene in izobražene starejše ljudi, ki jih te teme močno zanimajo. Nedavno sem na nekem koncertu videl, da so mladi radi na odru in da so radi Slovenci, da živijo slovenstvo. Upam, da bom imel dosti moči, da bi pripravili forum za mlajše. Mladi na svojo identiteto gledajo drugače in jo drugače doživljajo – ustvarjajo nekaj lastnega in iz lastnih vrst.