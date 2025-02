Natalie Bierbaumer je prejela v Salzburgu ugledno nagrado za svojo bachelor nalogo: Nekoč bi rada odprla svoj dvojezični gozdni vrtec

Privatni vrtci imajo svoje seminarje, kjer veliko delajo. Ampak prave dvojezične izobrazbe še nimamo. Na BAfEP v teh urah, kih jih imajo za slovenščino, zelo dobro delajo. Treba pa bi bilo več ur, da se lahko poučuje tudi pedagoške vsebine v slovenščini. Če bi bila ponudba dana, bi se je tudi posluževali. To je opazno tudi pri študiju za ljudskošolske učiteljice in učitelje. Prav tako ni prave definicije, kaj je dvojezična elementarna pedagogika in kaj mora znati dvojezična elementarna pedagoginja oz. pedagog – to ni določeno. To vse manjka.