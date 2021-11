Za 22-letno Tamaro Sadnikar iz Nagelč pri Šentprimožu se bo konec novembra začela velika pustolovščina.

»Čisto po naključju« je prišla Tamara Sadnikar do manekenstva. »Fotograf Dominik Wachta, ki je tedaj imel agenturo Jademodels, me je leta 2016 opazil na neki fotografiji s plesa Danice.« Stopil je z njo v stik kar preko Facebooka. »Mislila sem, da me zafrkava, da je le fake, a bilo je resno.« Sledil je prvi poskusni »shooting«, kar je bilo tedaj 16-letni Tamari Sadnikar zelo všeč, počutila se je dobro. Še isto leto je imela več avdicij in slikanj za razne magazine in kataloge. Na catwalkih je prezentirala modo. »Prvo modno revijo sem imela na Dunaju, bila sem kar nervozna, saj sem bila tam najmlajša. Šlo je dobro in rekli so mi, da imam talent.« Decembra 2016 je zmagala na tekmovanju »Kärntens next Topmodel«, kar navrh pa je sodelovala pri »Österreichs next topmodel«, ki je bil v Egiptu. »Mnenja sem pa, da od takih tekmovanj ne profitiraš veliko, to je le za medije, da imajo o čem poročati.«

Tamara Sadnikar Foto: Nicole Schneeberger

V letih 2017 in 2018 je nehala z manekenstvom in se posvetila šolanju in delu, po poklicu je grafičarka. »To je bila prava odločitev, ker sem šele ob delu spoznala, da sem lahko tudi kreativna.«

Leta 2019 je Wachta ustanovil novo agencijo »1st Place Models«. Sadnikarjeva je nato sodelovala pri modnih revijah in imela redno shootinge, med drugim za dizajnerje nakita in koroški »Heimatwerk«. Pravi, da je posebnost teh slikanj ta, da se lahko vživiš v vlogo neke druge osebe, »malo se počutiš kot igralka«.

Foto: Nicole Schneeberger

Tamara Sadnikar ima tudi kreativno žilico: »Rada fotografiram in pred nedavnim sem začela s slikanjem. Z veseljem pečem in oblikujem torte.« V prostem času poje pri mladinskem zboru Danica. Upa, da bo naslednje leto lahko imela prvo razstavo svojih slik in fotografij. Konec novembra bo šla za tri mesece v prestolnico Indije, v New Delhi. Odločitev za Indijo je padla iz zelo pragmatičnih razlogov: »Za Milano in London sem po velikosti premajhna, za Indijo pa sem dovolj velika.« V New Delhiju bo tri mesece živela v posebni vili skupaj z šestimi drugimi manekenkami. »Tam bom imela veliko castingov in upam, da bo iz tega nastal še kak drug angažma.« Ker je dobila to možnost, se je prav zdaj odločila za ta korak. »Kdaj, če ne zdaj,« je povedala. Tamari Sadnikar želimo zanimiv in uspešen čas v Indiji, o njenih dosežkih pa bomo še poročali.