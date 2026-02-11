Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Najboljši od 64 kvartopircev je bil Franc Picej

11.2.2026 Pliberk Bleiburg Damijan Smrečnik
Številka 64 za igralce šnopsa ni cifra, ki bi sprožila posebno veselje, saj je za zmago v igri treba zbrati 66 pik. Organizatorji 20. turnirja kvartopircev v Pliberku so bili minulo nedeljo kljub temu veseli številke 64, saj se je toliko kvartopircev oz. šnopsarjev udeležilo turnirja, ki ga že 20 let v pustnem času organizira Slovensko prosvetno društvo Edinost v Pliberku.


Po napetem turnirju z igralci iz Pliberka, Šentprimoža, pa tudi iz Mostiča in Škofič je na koncu prvo mesto osvojil domačin Franci Picej iz Čirkovč (ekipa Pohod na Komelj). V finalu je s 7:6 premagal Zlatko Pšeničnik iz ekipe Šahovski klub Dravograd, najboljše ekipe moštvenega seštevka. Picej in Pšeničnik sta bila nasprotnika že v turnirju, tedaj pa je bila sreča na strani Zlatke Pšeničnik. Finale je kot sodnik nadzoroval mestni svetnik Marko Trampusch, med igralci je bil tudi podžupan Dominik Stuck (ekipa GenossInnen), kvartopirce je pozdravil novoizvoljeni župan Daniel Wriessnig. Kvartopirski turnir je moderiral Vladimir Nachbar.

Iz rubrike Galerije preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt