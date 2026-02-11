Najboljši od 64 kvartopircev je bil Franc Picej



Po napetem turnirju z igralci iz Pliberka, Šentprimoža, pa tudi iz Mostiča in Škofič je na koncu prvo mesto osvojil domačin Franci Picej iz Čirkovč (ekipa Pohod na Komelj). V finalu je s 7:6 premagal Zlatko Pšeničnik iz ekipe Šahovski klub Dravograd, najboljše ekipe moštvenega seštevka. Picej in Pšeničnik sta bila nasprotnika že v turnirju, tedaj pa je bila sreča na strani Zlatke Pšeničnik. Finale je kot sodnik nadzoroval mestni svetnik Marko Trampusch, med igralci je bil tudi podžupan Dominik Stuck (ekipa GenossInnen), kvartopirce je pozdravil novoizvoljeni župan Daniel Wriessnig. Kvartopirski turnir je moderiral Vladimir Nachbar.