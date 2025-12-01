Novice logo
Na seminarju Zveze slovenskih žena o mobingu

1.12.2025 Portorož Portorož Novice
Letošnji seminar Zveze slovenskih žena je udeleženke in udeležence sprva popeljal v Novo Gorico, evropsko prestolnico kulture, kjer so si žene ogledale grad Kromberk oz. stalne in občasne razstave Goriškega muzeja ter obiskale izjemno zanimivo takilno galerijo, ki občinstvu odpira vrata v svet umetnosti onkraj vidnega.
Foto: Jozej Opetnik

Ostale programske točke seminarja so po ljubi tradiciji potekale na slovenski obali, v Portorožu. Tam nam je klinična in zdravstvena psihologinja ter coach za mladino Dunja Germ približala žal vedno spet perečo temo sistematičnega duševnega, verbalnega, fizičnega in socialnega nasilja oz. »mobinga« pri otrocih, pri tem podčrtala nevarnosti digitalnega ustrahovanja in trpinčenja ter kako lahko v takem primeru pomagamo in ukrepamo kot starši, prastarši, sorodniki in prijatelji. Skupaj s profesorico primerjalne književnosti in slovenistike Lucijo Mirkac Fortin smo se lotile kreativnega pisanja in ob tem odkrile marsikateri talent, celoten seminar pa je bil zaokrožen s čudovitim kulturnim sporedom, ki sta ga kot duo »finepulse« s predvajanjem filmske glasbe oblikovala prečni flavtist Christian Filipič in harmonikar Roman Pechman. V domače kraje smo se vrnile polne spominov in novih idej, s svežim elanom pa se bomo sedaj v spominskem letu lotile tudi še oblikovanja brošure o nekdanjem koncentracijskem taborišču Ravensbrück, kamor smo se podale letos meseca maja.

