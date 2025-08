Na jubilejnem Farantu bo prvič v Globasnici vozil Go-Mobil

V zadnjih 28 letih so v vaškem centru Globasnice priredili 25 cestnih veselic, ki so iz leta v leto vedno bolj odmevni. Dvakrat so Farant odpovedali zaradi pandemije, enkrat pa zaradi poplav. Župan Globasnice Bernard Sadovnik je izjavil: »Brez podpore številnih partnerjev in sponzorjev si festivala v današnjih časih preprosto ne moremo več privoščiti. Stroški so visoki, predvsem zaradi varnostnih ukrepov, ki jih jemljemo zelo resno. Zato gre iskrena zahvala vsem, ki nas podpirajo,« je poudaril Sadovnik. Med podporniki sta pivovarna Hirter in letos tudi prvič Geopark Karavanke. Novost na jubilejnem Farantu bo, da bo odtlej vozil v Globasnici tudi Go-Mobil. »Go-Mobil bomo letos prvič predstavili tudi na samem Farantu. Ljudem želimo jasno sporočiti, da lahko pridejo, praznujejo, se zabavajo – in varno ter poceni pridejo tudi domov. Mobilnost mora biti dostopna za vse,« je dejal župan Sadovnik in dodal, da bo ta ponudba seveda na razpolago tudi po Farantu. Na četrtstoletnem Farantu bo prišlo tudi do kulinaričnega srečanja z evropsko prestolnico kulture Novo Gorico, saj bodo celodnevno ponujali do­brote iz Vipavske doline. Na letošnji veselici bo sodelovalo približno 80 razstavljalcev, predvsem iz alpsko -jadranske regije. Seveda pa bodo na Farantu podelili tudi, kot je že v navadi, krono kralju salam.