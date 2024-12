Moja domača žival grška želva: V Dobu se želve rade razmnožujejo

Prve grške želve so pri družini Mesner iz Doba dobili pred 40 leti. »Moj sin Dominik je bil tedaj star štiri leta ali pet in stric mu je podaril dve grški želvi, samca in samico.« Po dveh tednih je bilo otrokovega navdušenja konec, zato je atej Lojz Mesner prevzel njihovo oskrbo. Zgradil jim je hišico in uredil prostor na vrtu, kjer najraje počivajo in se sončijo. Ko sta soseda in tast našla želvi, ki so jih drugi lastniki izpustili, je Mesner imel že štiri želve. Danes ima šest odraslih grških želv. Dvakrat mu je uspelo z valilnikom, ki ga je sam izdelal, da so se izvalile mlade želve. Te živijo pri znancih in družini v okolici Doba. Da tudi z valilnikom razmnoževanje le redko uspe, je Mesnerju potrdila tudi šefica parka plazilcev v Celovcu gospa Happ.