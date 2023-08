Skupina mladih gasilcev v Vogrčah obstaja že od leta 2021 in danes šteje 16 članov, starih med 10 in 15 let. Letos so se skupaj s svojimi skrbniki odločili sodelovati na raznih mladinskih tekmovanjih.

Gasilski podmladek je na okrajnem tekmovanju storilnosti postal drugi, na deželnem pa trinajsti. Poleg uspehov pri praktičnih vajah so pokazali tudi svoje individualne teoretske veščine – deset mladincev bo letos nastopilo pri preveranju znanja.

Izlet na Hrvaško

V zahvalo in za nagrado za trdo delo so zanje organizirali izlet v Lovran na Hrvaškem, ki je pobratena občina Pliberka. Mladi gasilci so se po prihodu takoj ohladili v bazenu hotela Excelsior, kjer so nato tudi skupno kosili. Popoldne so se sprehodili do morja, kjer sta skrbnika Timo Marko in Thomas Enzi oblikovala prijeten program z igrami in s kopanjem. Proti večeru so si ogledali znamenitosti mesta Lovran in se posladkali s sladoledom.

Obisk pri prostvoljni gasilski službi

Naslednjega dne so avstrijski gasilci obiskali prostovoljno gasilsko službo Lovrana in imeli vodenje po gasilskem domu ter naloge in se na ta način seznanili z zgodovino. Takoj zatem so se odpeljali z avtobusi v Mošćeničko Drago, kjer so se sprostili na kamniti plaži Kvarnerskega zaliva. Pred odhodom domov so se ustavili na razgledni točki, kjer je bil lep razgled na Kvarner ter na največja jadranska otoka Krk in Cres. V gasilskem domu Vogrče menijo, da so bile počitnice na Hrvaškem velik uspeh, saj jim je z ekskurzijo ponovno uspelo okrepiti skupnost podmladka vogrških gasilcev.