Mirna roka, ki ne hiti, ta dobro vari

Tečajniki smo se lahko preizkusili v varjenju z elektrodami (težavneje in ceneje) in z neaktivnim plinom (lažje in dražje). Roko z varilno elektrodo je tečajnikom, ki smo se varjenja lotili prvič, vodil varilski mojster Urank, po izobrazbi strojnik, ki je to dodatno poklicno kvalifikacijo pridobil v službi pri celovškem podjetju Glaunach. »Danes sem upokojenec, prej pa sem zmeraj hodil na delo in sem bil pol kmet, kmetijo sem dal v najem ženi Uši, da je bila ona zavarovana.« V zakonu so se Joziju in Uši rodila tri dekleta in sin, ponosna pa sta tudi na pet vnukinj in vnukov. Na Kavhovi kmetiji, ki jo je prevzel sin Danijel z ženo Veroniko, danes redijo krave dojilje. »Tokrat je bilo na tečaju skoraj preveč udeležencev, če nas je med šest in osem, ima vsak več časa za prakso. Gre za to, da tečajniki pridobijo osnove, veselje in pogum, da se doma lotijo manjših popravil in ni treba vsega na novo kupovati. Sam sem na domači kmetiji nedavno z varjenjem popravil trosilo za gnoj, blatnik traktorja, nekoč pa so se predvsem lomili plugi. Varilni aparat mora biti del opreme vsake kmetije.«