Mirna roka, ki ne hiti, ta dobro vari

Tečaj varjenja so pripravili pri Urankovih, p.d. Kavhovih v Encelni vasi. Z veliko občutka za vsakdanja popravila kmetijskih pripomočkov in strojev je tečaj vodil 75-letni varilski mojster Jozi Urank, KIS je zastopal Janko Pečnik. V delavnici so na tečajnike čakale varilne čelade, usnjene rokavice, razne elektrode in kosi jekla, železa ter nerjavečega jekla nirosta, vse to namenjeno spajanju z varjenjem. Vodja tečaja si je najprej vzel uro časa za razlago različnih metod varjenja, pa tudi za razlago nevarnosti, ki prežijo na varilca. Med temi so nevarnost električnega udara, poškodbe oči zaradi ultravijolične in infrardeče svetlobe, pa tudi poškodbe dihalnega sistema zaradi hlapov pri varjenju.
Pred električnim udarom smo bili pri Urankovih zavarovani z lesom pod varilno mizo, v enak namen lahko služi katerikoli neprevodni izolator, le trpežen mora biti. Prav pride tudi gasilni aparat in vedro vode. Pred iskrami in letečimi delci kovine se pred varjenjem zavarujemo z varilno čelado, usnjenimi rokavicami, nezgorljivimi oblačili, predpasnikom in visoko obutvijo.
Tečajniki smo se lahko preizkusili v varjenju z elektrodami (težavneje in ceneje) in z neaktivnim plinom (lažje in dražje). Roko z varilno elektrodo je tečajnikom, ki smo se varjenja lotili prvič, vodil varilski mojster Urank, po izobrazbi strojnik, ki je to dodatno poklicno kvalifikacijo pridobil v službi pri celovškem podjetju Glaunach. »Danes sem upokojenec, prej pa sem zmeraj hodil na delo in sem bil pol kmet, kmetijo sem dal v najem ženi Uši, da je bila ona zavarovana.« V zakonu so se Joziju in Uši rodila tri dekleta in sin, ponosna pa sta tudi na pet vnukinj in vnukov. Na Kavhovi kmetiji, ki jo je prevzel sin Danijel z ženo Veroniko, danes redijo krave dojilje. »Tokrat je bilo na tečaju skoraj preveč udeležencev, če nas je med šest in osem, ima vsak več časa za prakso. Gre za to, da tečajniki pridobijo osnove, veselje in pogum, da se doma lotijo manjših popravil in ni treba vsega na novo kupovati. Sam sem na domači kmetiji nedavno z varjenjem popravil trosilo za gnoj, blatnik traktorja, nekoč pa so se predvsem lomili plugi. Varilni aparat mora biti del opreme vsake kmetije.«
Kot poudarja Jozi Urank, že paket elektrod »vsebuje ogromno informacij, od debeline elektrod preko potrebne napetosti in vrste električnega toka do navodil, v katerem položaju in kateri smeri lahko variš.« Mojster Urank nas je tudi podučil, da je treba žlindro (nem. Schlacke), ki nastaja pri varjenju z elektrodami, odstraniti s kladivom »pred nadaljnjim varom, lakiranjem ali cinkanjem, predvsem pa ne hiteti pri varjenju.«
Na tečaj sem prišel, ker imamo doma kmetijo in je treba misliti na ekonomičnost pri vzdrževanju in majhnih popravilih. Poleg tega tudi ni več nikjer kovačev, ki so prej kmetu kaj malega popravili. Sam sem varjenje spoznal preko očeta. Doma varim z neaktivnim plinom, gre za tako imenovano MIG metodo, nazadnje sem si tako izdelal kovinsko polico. Super je bilo, da nam je Jozi Urank vse od začetka do konca sistematično razložil.
